Sulle borse pesa l'effetto coronavirus: tutti i mercati in calo

La paura per il coronavirus spaventa le borse di tutto il mondo. Piazza Affari parte malissimo, con l'indice Ftse MIb che arretra del 4,2%. Male anche le altre borse europee, con perdite che oscillano tra il 2% e il 3%. Nei primi minuti di contrattazione l'Eurostoxx 50 cede il 2,52%. A Francoforte il Dax perde il 2,6%, a Parigi il Cac40 segna una flessione del 2,68% e a Londra l'indice Ftse100 scivola di 2 punti percentuali. Anche dall'Asia segnali negativi: Seul perde il 3,9%. Male Hong Kong, che chiude con un ribasso dell'1,79%. Calo, anche se più lieve, dei listini cinesi.

Come dicevamo parte malissimo Piazza Affari. L'indice Ftse Mib arretra del 4,2% sotto area 24.000 punti, probabilmente a causa dei crescenti timori del diffondersi del coronavirus in Italia. Già venerdì scorso l'indice italiano aveva chiuso in affanno, registrando un -1,2%. In tutto il mondo gli investitori seguono da vicino l'evolversi della situazione, preoccupati di un impatto più prolungato di questa crisi sanitaria sull'economia mondiale. Tornando a Piazza Affari, nessun titolo riesce ad aprire in rialzo, solo le utilities riescono ad arginare maggiormente le perdite a -2%. I più penalizzati sono Juventus (-11%), Amplifon (-10%) e Azimut (-9%). Molto debole anche UniCredit (-5%) che ha adottato alcune misure per proteggere i propri dipendenti e clienti contro la possibile diffusione del Coronavirus. La banca ha attivato protocolli di salute e sicurezza e continuerà a monitorare attentamente Forti vendite su Banco Bpm (-7%) che illustra in un comunicato le misure che ha deciso di prendere per contrastare e frenare la diffusione del coronavirus, dopo i casi esplosi in Lombardia.

La forte tensione per il diffondersi del coronavirus si fa sentire anche sullo spread tra Btp e Bund, che sale a 148 dai 134 di venerdì. Il BTp decennale sale a 0,98% dallo 0,91% della chiusura di venerdì.