Bufo alla guida di Iren per cancellare Signorini

Nuovo timoniere per Iren. Da settembre Gianluca Bufo (foto) sarà amministratore delegato della multiservizi di Torino, Genova e Reggio-Emilia. Dirigente del gruppo dal 2015 e ad della controllata Iren Mercato, Bufo potrebbe sembrare una scelta in continuità. E per la conoscenza che ha del gruppo è senz'altro vero. Di fatto, però, il cambio di passo è forte visto che erano anni che, alla guida dell'utility, mancava un uomo d'azienda. E non è un dettaglio da poco visto che Bufo dovrà aiutare Iren a lasciarsi alla spalle la bufera politico-giudiziaria che ha investito il predecessore Paolo Signorini nell'ambito dell'inchiesta Liguria. La scelta fatta dai sindaci azionisti di Genova, Torino e Reggio Emilia che lo hanno designato all'unanimità è quindi ciò che serviva, in discontinuità con un mondo di figure manageriali lontane dall'attività concreta dell'azienda. Anche per questo ieri Piazza Affari, ignorando le turbolenze di mercato (Ftse Mib -0,28%), ha premiato il titolo Iren che ha chiuso in rialzo dello 0,87% a 1,85 euro. «L'esperienza e la competenza di Bufo, dirigente del gruppo dal 2015, saranno fondamentali per entrare sin da subito nel merito delle questioni aperte e per perseguire gli obiettivi indicati nel piano», hanno spiegato nella nota i tre sindaci. Tante le sfide che attendono il manager cinquantenne nato a Venezia, ma genovese di adozione e con un passato in Eni, che ama fare squadra e si è definito in occasione della nomina uno dei 12.000 di Iren. In primis, mettere a terra gli 8 miliardi di investimenti al 2030 definiti dal piano. Come? In parte cavalcando la forza reddituale di settori come la generazione elettrica, i rifiuti e le reti idriche e, in parte sviluppando le rinnovabili (fotovoltaico, agrovoltaico...) nel solco della transizione energetica.

Bufo implementerà poi la presenza del gruppo nel Nord Ovest con nuove probabili acquisizioni e completerà l'integrazione e le sinergie con il recente acquisto: l'Egea di Alba. Mercato e clienti, da sempre focus della sua azione, saranno anch'essi al centro dello sviluppo che avrà come driver una sempre maggiore digitalizzazione, la semplificazione dei processi e la tutela del cliente.