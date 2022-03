Busta paga di marzo: ecco come cambiano gli assegni

Importanti novità sulla busta paga di oltre 22 milioni di italiani modificate in base alla nuova riforma fiscale l'Assegno unico per i figli. Le novità sono contenute sul portale NoiPa, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Mef (ministero Economia e Finanza).

Come cambiano gli assegni

Come abbiamo visto sul Giornale.it, dal 1° gennaio sono cambiate le aliquote Irpef passate da cinque a quattro: si applicherà il 23% fino a 15mila euro di reddito mentre sopra i 15mila, ma sotto i 28mila euro di reddito, ci sarà l'aliquota del 25%. Il 35% sarà previsto sopra i 28mila ma sotto 50mila euro di reddito, invece, si avrà la percentuale del 43% per la quota di reddito superiore ai 50mila euro di reddito. Sulle detrazioni del lavoratore dipendente, invece, un comunicato Noipa ha sottolineato che è stata amplicata " la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, che passa da 8mila a 15mila euro ". La seconda, compresa tra 15 e 28mila, la componente fissa della detrazione " passa da 978 a 1.910 euro" . Se per la terza e ultima soglia di reddito abbassata a 50mila euro, " detrazione massima per tali redditi passa da 978 a 1.910 euro", per quella compresa tra 25 e 35mila è " stato previsto un aumento di 65 euro della detrazione applicabile ".

Cosa cambia ai lavoratori dipendenti

Come riportato da Skytg24 i cambiamenti non si fermano qui: le altre novità contenute nella legge di Bilancio 2022 riguardanno lo sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti. Nello specifico, si tratta di un taglio dello 0,8% delle " trattenute a titolo di contributo previdenziale " valide soltanto per il 2022 e interessano i lavoratori che hanno una retribuzione imponibile previdenziale fino a 35mila euro l’anno, vale a dire 2.692 euro lordi al mese. Con l'Assegno unico universale, poi, la busta paga cambierà con un aumento di circa l'11,6% sul reddito lordo riconosciuto per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. Nessun limite d'età per i figli disabili.