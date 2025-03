Byd mette fuori la freccia e si lascia Tesla alle spalle

Ascolta ora 00:00 00:00

Byd completa un altro sorpasso. Il colosso auto cinese supera per la prima volta i 100 miliardi di dollari di ricavi e si mette alle spalle Tesla, ossia la numero uno al mondo per valore di mercato. Il gruppo di Shenzhen ha segnato nel 2024 ricavi per 777,1 miliardi di yuan, pari a 107,2 miliardi di dollari, quasi il 10% in più rispetto ai 97,7 miliardi registrati sempre lo scorso anno dal gruppo di Elon Musk.

Il 2024 è stato un anno di forte crescita per il gruppo cinese partecipato da Warren Buffett che, oltre al +29% dei ricavi, ha riportato profitti netti record per 5,5 miliardi (+34%). Byd si fregia anche del primato per vendite in Cina toccando i 4,25 milioni di veicoli, superando Volkswagen, grazie a un'aggressiva strategia di lancio di nuovi modelli più economici abbinata a una forte spinta sull'innovazione, sfociata nel recente annuncio dell'arrivo in Cina di una nuova piattaforma tecnologica con ricarica rapida (400 km di autonomia in soli 5 minuti), due volte più potente di quella proposta da Tesla. Ad oggi la Cina rappresenta la quasi totalità delle vendite di Byd che si appresta ad attaccare con prepotenza anche il mercato europeo dove - sotto la regia di Alfredo Altavilla come special advisor per Emea - è prevista l'apertura di tre impianti (i primi due in Turchia e Ungheria rispettivamente a ottobre 2025 e marzo 2026), mentre il mercato Usa continua ad essere off-limits.

Considerando solo il segmento EV, ossia le auto 100% elettriche, Byd si è fermata a un soffio dal sorpasso di Tesla a livello globale (1,76 milioni di unità rispetto agli 1,79 milioni del gruppo Usa), anche se le tendenze a cavallo tra fine 2024 e inizio 2025 già danno per assodato il sorpasso in atto con Byd che segna una crescita a doppia cifra mentre Tesla arranca in direzione opposta su tutti i suoi principali mercati. Per il 2025 Byd ha un target di vendite di Buy è tra 5 e 6 milioni di veicoli e i primi due mesi dell'anno segnano quasi il raddoppio (+93% a 623.300 unità) rispetto alle consegne dell'analogo periodo 2024.

Una marcia che appare inarrestabile e che sta contagiando gli investitori. Alla Borsa di Hong Kong il titolo Byd segna un +52% da inizio anno, mentre parallelamente Tesla ha segnato fino a -50% dai massimi di gennaio. Ieri Tesla è rimbalzata fino a +10% a Wall Street sulle aspettative che i dazi voluti da Donald Trump potrebbero esentare il settore auto. Il gap del gigante cinese a livello di valore di mercato rispetto a Tesla è ancora molto ampio: 157 miliardi rispetto agli oltre 800 miliardi della creatura di Elon Musk. Intanto, in Europa si conferma lo stravolgimento in atto dei rapporti di forza nell'elettrico con Tesla sotto assedio tra maggiore concorrenza ed effetto boomerang dell'attivismo politico di Musk.

I dati diffusi dalla società di ricerca Jato Dynamics evidenziano a febbraio un crollo del 44% delle immatricolazioni in Europa di auto elettriche a marchio Tesla, sotto le 16mila unità, sorpassata dalle elettriche di Volkswagen (+180% a quasi 20mila unità) e da quelle Bmw (quasi 19mila). Numeri ancora bassi invece per Byd con poco più di 4mila auto elettriche vendute in Ue, ma con un +94% rispetto all'anno prima.