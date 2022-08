Ancora in calo il prezzo della benzina: ecco a quanto ammonta

Buona notizia per gli automobilisti italiani: in tutto il Paese si sta infatti registrando un sensibile calo del prezzo della benzina. Con le impennate vertiginose di questi ultimi mesi, una notizia del genere sembrava ormai insperata. Eppure i dati forniti dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) parlano chiaro.

Nella prima quindicina del mese di agosto, la verde è arrivata a scendere fino a 1,770 euro al litro (l'8 agosto il dato era di 1,830 euro al litro), presentando una variazione del 3,30%. Giù anche il gasolio, che nella rilevazione del Ministero datata 15 agosto segna 1,756 euro al litro, con una variazione di -3,02%. L'8 agosto il prezzo era di 1,811 euro al litro.

Fin dai primi mesi di questo anno, i prezzi dei carburanti non hanno fatto altro che salire, incidendo notevolmente sulle tasche degli italiani, già in affanno a causa della crisi economica. A favorire il calo dei costi, non solo la diminuzione del petrolio al barile, ma anche la decisione del governo Draghi di continuare con la riduzione delle accise sui carburanti almeno fino al 20 settembre.