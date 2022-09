Carburanti, ecco fino a quando è stato prorogato lo sconto sulle accise

Relative buone notizie sul fronte del caro carburanti. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un nuovo decreto che proroga fino al 17 ottobre gli sconti sulle accise per diesel e benzina riducendo, in parte, il prezzo finale già alle stelle. Il taglio continunerà a essere di 30 centesimi al litro anche per il gpl e metano per autotrazione.

"Proroga inadeguata"

Secondo l'Unione Nazionale Consumatori (Unc), però, lo sconto " non accoglie nemmeno la nostra richiesta fatta il 31 agosto di prorogare il provvedimento almeno a fine ottobre, visto che prima di allora non avremo certo un nuovo esecutivo ", ha affermato il presidente, Massimiliano Dona, ironizzando con l'espressione " troppa grazia " l'estensione di appena di 12 giorni (dal 5 al 17 ottobre), quindi meno di due settimane, lo sconto sulle accise. " Ma il problema vero è che, dopo la decisione irresponsabile dei Paesi Opec+ del 5 settembre di tagliare ad ottobre la produzione di petrolio di 100mila barili al giorno, la riduzione delle accise di 25 cent è decisamente inadeguata ", ha dichiarato alle agenzie.

"Misura ridicola"

Anche le altre associazioni non gridano di certo al miracolo per la brevissima proroga sulle accise dei carburanti: il Codacons la ritiene "u na misura ridicola che rappresenta una presa in giro per gli italiani ". Assoutenti, invece, la considera " una misura oramai superata e non più adatta ad affrontare l’emergenza prezzi in Italia, soprattutto alla luce della nuova risalita di benzina e gasolio alla pompa ", come riporta Repubblica.

Prezzi in assestamento

Nel frattempo, Quotidiano Energia ha fatto sapere che dopo i balzelli delle ultime settimane, i prezzi nazionali si stanno assestando: i dati aggiornati dall'Osservaprezzi del Mise indicano in 1,722 euro al litro il prezzo della benzina in modalità self (1,728 il costo precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,711 e 1,732 euro/litro (i logo a 1,718). Il prezzo medio praticato sul diesel in modalità self-service si attesta invece a 1,829 euro al litro (1,832 misura precedente), con le compagnie che variano tra 1,814 e 1,846 euro al litro (i no logo a 1,825).

Invece, chi sceglie i carburanti in modalità "servito" avrà un prezzario diverso: per la benzina servita, il prezzo medio praticato è pari a 1,872 euro/litro (1,875 il dato precedente), con le compagnie che variano tra 1,801 e 1,926 euro/litro (i no logo 1,774). La media del diesel servito è pari a 1,975 euro/litro (contro 1,976 di prima), con i punti vendita delle compagnie che hanno prezzi medi compresi tra 1,904 e 2,051 euro/litro (i no logo a 1,880). I prezzi per il Gpl variano invece tra 0,797 e 0,820 euro al litro (no logo 0,794) e il prezzo medio del metano auto si colloca tra 3,020 e 3,357 (i senza logo a 2,918).