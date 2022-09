Carburanti, per la prima volta da fine agosto torna il segno "più": cosa succede

Si riprende a salire nei listini dei prezzi dei carburanti. Per la prima volta dalla fine di agosto assistiamo a un aumento dei costi consigliati alla pompa, malgrado proprio ieri le quotazioni dei prodotti raffinati fossero tornate a scendere.

Restano in calo, invece, le medie nazionali dei prezzi applicati al distributore. Questo perché i costi risentono ancora degli effetti degli ultimi ribassi registrati a inizio settimana.

Ci troviamo di fronte, come riferisce stamani Staffetta Quotidiana, ad un cambiamento di tendenza. Già ieri Staffetta affermava: "Sembra destinata a interrompersi la fase ribassista dei prezzi dei carburanti alla pompa che dura ininterrottamente da inizio settembre ". Nei mercati petroliferi, dunque, ci sarebbe un cambio di vento.

E, proprio come previsto da Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di 2 centesimi al litro quelli del gasolio.

Prendendo in esame i prezzi praticati dai gestori e comunicati all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ricaviamo le seguenti medie, derivate dai costi registrati alle 8 del mattino di ieri.

La benzina al self service è data a 1,644 euro/litro (-3 millesimi), quella delle compagnie è a 1,644 euro/litro e alle pompe bianche 1,642 euro/litro. Il diesel al self service viene venduto a 1,747 euro/litro (-4 millesimi), per le compagnie è a 1,748 euro/litro, alle pompe bianche è a 1,745 euro/litro.

Quanto al servito, abbiamo la benzina a 1,792 euro/litro (-2 millesimi), compagnie 1,833 euro/litro, pompe bianche 1,706 euro/litro. Il diesel è a 1,892 euro/litro (-3 millesimi), compagnie 1,934 euro/litro, pompe bianche 1,808 euro/litro. Il Gpl servito è a 0,791 euro/litro (-1 millesimo), compagnie 0,796 euro/litro, pompe bianche 0,784 euro/litro. Il metano servito è a 3,047 euro/kg (+1 millesimo), compagnie 3,225 euro/kg, pompe bianche 2,903 euro/kg. Il Gnl è a 3,218 euro/kg (-20), compagnie 3,318 euro/kg, pompe bianche 3,146 euro/kg.

Sulle autostrade, il prezzo della benzina self service 1,749 euro/litro, mentre il servito sta a 2,016 euro/litro. Il gasolio self service 1,847 euro/litro, mentre il servito è a 2,105 euro/litro. Il Gpl è a 0,894 euro/litro, il metano 3,710 euro/kg e il Gnl 3,422 euro/kg.

Questo quanto riferito oggi dai dati elaborati dalla Staffetta Quotidiana.