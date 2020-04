Fiera Milano, Bonomi presidente

Il consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa ha cooptato Carlo Bonomi come consigliere e lo ha nominato presidente, in sostituzione del dimissionario Antonio Caorsi. L'invito a considerare la candidatura di Bonomi, presidente di Assolombarda e presidente designato di Confindustria, era stato comunicato a Fiera Milano dal socio Fondazione Fiera Milano con una lettera trasmessa il 23 aprile. Bonomi ha dichiarato di non detenere a oggi azioni di Fiera Milano.

Carlo Bonomi, imprenditore nel settore biomedicale, presiede il consiglio di amministrazione della Synopo Spa, società che opera nel settore della strumentazione e dei consumabili per neurologia, e delle aziende manifatturiere da essa controllate Sidam Srl e BTC Medical Europe Srl. È Presidente del consiglio di amministrazione di Ocean Srl, Marsupium Srl e consigliere indipendente di Springrowth S.G.R. Spa. Dal novembre 2019 fa parte del consiglio di amministrazione di Dulevo International Spa.

Dal 2017 è presidente di Assolombarda, dopo avere ricoperto negli anni diversi ruoli in ambito associativo. È membro del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia. Dal luglio 2019 è Presidente della Fondazione Assolombarda. Dal giugno 2017 è membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia, del consiglio di amministrazione di Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale) e, dal novembre 2018, del cda dell’Università Bocconi.