Lo sciopero che può mettere in ginocchio il Paese da lunedì

Nelle prossime settimane in Sardegna potrebbero mancare diversi prodotti negli scaffali dei negozi, anche quelli di prima necessità. Gli autotrasportatori dell’isola hanno annunciato uno sciopero a partire da lunedì 14 marzo al termine di un’affollata assemblea organizzata a Oristano. Il caro carburante si fa sentire e i camionisti sono pronti a incrociare le braccia in segno di protesta contro gli aumenti considerevoli degli ultimi giorni di benzina, diesel e metano. In un primo momento, era circolata la voce di uno sciopero di quindici giorni che ha creato panico tra i cittadini sardi. In molte città c’è stato l’assalto ai supermercati, nel timore che diventasse reale il blocco totale dei trasporti di generi alimentari.

La notizia, diffusa attraverso un messaggio audio di un autotrasportatore, è stata successivamente smentita dalle organizzazioni sindacali che stanno organizzando lo sciopero di lunedì prossimo. “L’adesione sarà volontaria – ha detto all’Unione Sarda Massimiliano Serra, tra i coordinatori della riunione di Oristano – ma il messaggio deve arrivare a tutti. Siamo pronti a paralizzare la Sardegna per attirare l'attenzione su una situazione insostenibile. Non è solo il gasolio, ormai arrivato a prezzi stellari, a pesare sulle nostre tasche, ogni giorno ci sono anche l'aumento dei costi per i trasporti marittimi, quelli per la manutenzione del mezzo e la sostituzione degli pneumatici. Un salasso continuo ormai arrivato a livelli non più sopportabili” .