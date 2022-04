Caro carburanti, ora i prezzi sono in discesa: cosa sta succedendo

Dopo l'impressionante impennata delle scorse settimane, i prezzi dei carburanti sono ora in calo, come registato dal portale online Staffetta Quotidiana. Ad oggi, le medie nazionali per la modalità self-service si aggirano intorno a 1,77 euro/litro, mentre il servito si è stabilizzato intorno all'1,9 euro/litro.

A scendere non sono solo i prezzi, ma anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Il Brent è ora a 101 dollari. Ieri le quotazioni dei prodotti petroliferi hanno chiuso in leggera discesa, motivo per cui le principali compagnie hanno lasciato invariati i prezzi dei carburanti, che continuano ad essere in calo.

Osservando le tabelle elaborate da Staffetta Quotidiana è possibile osservare come oggi il prezzo medio della benzina self-service sia sceso a 1,768 euro/litro (compagnie 1,771 euro/litro, pompe bianche, ossia stazioni di servizio indipendenti, 1,761 euro/litro). Il diesel è invece a 1,763 euro/litro (compagnie 1,764 euro/litro, pompe bianche 1,761 euro/litro), mentre il metano è a 2,211 euro/litro (compagnie 2,557 euro/litro, pompe bianche 1,966 euro/litro). Analizzando il servito, vediamo che la benzina è a 1,900 euro/litro (compagnie 1,942 euro/litro, pompe bianche 1,820 euro/litro), il diesel si aggira intorno a 1,897 euro/litro (compagnie 1,938 euro/litro, pompe bianche 1,819 euro/litro), ed il metano a 2,226 euro/litro (compagnie 2,325 euro/litro, pompe bianche 2,149 euro/litro).

Il prezzo medio del Gpl è 0,841 euro/litro in modalità self-service (0,853 euro/litro modalità servito), mentre il Gnl è a 2,769 euro/litro (2,801 euro/litro modalità servito).

Per quanto riguarda i prezzi sulle autostrade, il portane online riferisce che il costo della benzina self-service si aggira intorno a 1,855 euro/litro (compagnie 1,853 euro/litro, pompe bianche 1,861 euro/litro). Il gasolio self-service è a 1,856 euro/litro (compagnie 1,854 euro/litro, pompe bianche 1,864 euro/litro), mentre il metano è a 2,759 euro/litro (compagnie 2,759 euro/litro). In modalità servito, invece, la benzina è a 2,079 euro/litro (compagnie 2,077 euro/litro, pompe bianche 2,085 euro/litro), il gasolio è a 2,088 euro/litro (compagnie 2,089 euro/litro, pompe bianche 2,084 euro/litro), mentre il metano è a 2,784 euro/litro (compagnie 2,779 euro/litro, pompe bianche 2,988 euro/litro).