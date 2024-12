Cassa depositi, 4,3 miliardi per le pmi

Ascolta ora 00:00 00:00

Diventa operativo l'accordo di garanzia tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Mediocredito Centrale (Mcc), che sblocca nuovi finanziamenti per 4,3 miliardi di euro a favore di circa 50mila piccole e medie imprese italiane. L'iniziativa mira a rafforzare la competitività e stimolare investimenti in settori strategici.

«La partnership con Mediocredito Centrale rappresenta un passo concreto per sostenere le Pmi, vero motore dell'economia italiana, in un contesto che richiede innovazione e crescita», ha commentato Dario Scannapieco (in foto), amministratore delegato di Cdp.

L'accordo nasce dall'intesa siglata a ottobre 2023 tra Cdp e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), che ha previsto una contro-garanzia da 120 milioni di euro grazie alle risorse del programma InvestEU della Commissione europea. Questo meccanismo consente a Cdp di concedere garanzie per 2,8 miliardi di euro al Fondo di Garanzia per le Pmi, gestito da Mcc per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«Grazie a questa collaborazione, il Fondo di Garanzia potrà ampliare il proprio raggio d'azione, offrendo coperture strategiche al sistema bancario per erogare finanziamenti vitali alle Pmi», ha sottolineato Francesco Minotti, amministratore delegato di Mcc.

Le risorse saranno destinate principalmente a rafforzare la competitività delle imprese (3 miliardi di euro), supportare il

settore culturale e creativo (1 miliardo) e promuovere l'istruzione (300 milioni). Questo intervento si aggiunge ai 13 miliardi di garanzie già rilasciate da Cdp, che hanno generato finanziamenti per oltre 160mila Pmi italiane.