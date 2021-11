Cattolica cresce nei 9 mesi. "Generali giova ai risultati"

Il cda di Cattolica ha approvato i conti dei nove mesi che vedono una raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni (+29,5%) e Vita (+2%) che cresce del 16,5% a 3,7 miliardi. Il combined ratio, all'89,7%, risulta in calo di 0,3 punti percentuale rispetto al 30 settembre 2020 anche se lo scorso esercizio - ricorda la società - «aveva beneficiato di un forte calo della frequenza sinistri a seguito del lockdown molto rigido». Il risultato operativo segna un calo del 20,3% a 190 milioni: se nel Danni è in leggero aumento (da 172 a 175 milioni) nel Vita cala da 69 a 17 milioni «prevalentemente a causa dell'accantonamento (11 milioni) posto in essere per far fronte al possibile esborso legato alle polizze dormienti e ad un effetto stagionale nell'attribuzione di redditi finanziari che, si stima, possa parzialmente recuperare nel quarto trimestre». L'utile adjusted dei nove mesi è in forte crescita a 175 milioni (+51,7% dai 116 milioni del 2020) comprendendo la plusvalenza relativa alla cessione di Lombarda Vita pari a 104 milioni. L'utile netto di gruppo è di 116 milioni (da 42 milioni) pur scontando 69 milioni di svalutazioni. Confermata la guidance di fine anno con un risultato operativo compreso tra 265 e 290 milioni. Infine la Solvency è pari al 193% dal 187% di fine 2020.

Per l'ad Carlo Ferraresi «la partnership con il Gruppo Generali ha accelerato la nostra performance e la sempre maggiore integrazione di competenze e tecnologie ci permetterà, anche alla luce del nuovo assetto di controllo, di diventare sempre più apprezzati dal mercato e dalle comunità in cui operiamo».