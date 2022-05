Il CdA approva il progetto di bilancio 2021: gli obiettivi di Sogin

Dopo la riunione di ieri, lunedì 30 maggio, il Cda di Sogin ha approvato il progetto del Bilancio d'esercizio e il consolidato di Gruppo 2021.

Il Consiglio di amministrazione certifica in un comunicato i progressi fatti nell'attività di dismissione nucleare, di efficientamento delle risorse e di realizzazione del progetto del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico. L'avanzamento delle attività di 'decommissioning', si legge nella nota, "è stato del 7,2%, oltre mezzo punto superiore alle previsioni di budget del 6,6%, un risultato considerevole rispetto al 28,3% conseguito complessivamente nei 20 anni precedenti" . Progresso che ha generato attività per 118,3 milioni di euro, cifra superiore rispetto ai 110,9 milioni del 2020 e che al momento rappresenta il miglior risultato raggiunto da Sogin.

La società, che dichiara l'ulteriore riduzione del propro personale composto da tecnici quailficati (dalle 909 unità al 31 dicembre 2020 fino alle 867 unità ad inizio 2022), seguendo il trend di decrescita intrapreso negli ultimi anni, conferma le previsioni del piano industriale 2020/2025. Nel programma resta l'impegno di accelerare le attività di dismissione, puntando agli attesi risultati gestionali ed economici, e quello di garantire la sicurezza degli impianti.

Dopo una valutazione durata circa un anno, Sogin dichiara altresì di aver preparato la proposta di Carta Nazionale Aree Idonee (Cnai) da sottoporre al Ministero della Transizione Ecologica con lo scopo di individuare la localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico.

Per quanto concerne l'aspetto squisitamente economico, invece, la società partecipata interamente dal ministero dell'Economia e delle Finanze parla di una flessione negativa per l'anno 2021, flessione che, prosegue il comunicato, "consentirà di far fronte ai possibili esiti dell'istruttoria in corso da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), che si concluderà a luglio 2022, senza gravare sui prossimi bilanci".

Relativamente a tele situazione, l'attuale Governance "ha proseguito l'indagine interna, avviata alla fine del 2020, per verificare la regolarità delle fasi di acquisizione e gestione dei contratti" , garantendo collaborazione alle Autorità preposte a suddetti controlli. Con l'approvazione del progetto bilancio 2021, spiega la nota, Sogin ha proseguito l'opera di "self cleaning", decidendo peraltro di rettificare il valore dell'immobilizzazione per 3,1 milioni di euro e di creare un fondo rischi e oneri per un importo di 9 milioni di euro. "L’Ebit registra un valore negativo di 13,7 milioni di euro (-1,6 milioni del 2020) e l’esercizio 2021 chiude in negativo con una perdita di 10 milioni di euro a causa dei suddetti eventi straordinari in assenza dei quali si sarebbe registrato un risultato positivo stimato di circa 2 milioni di euro" , spiega la nota ufficiale. Nella stessa seduti, il CdA ha anche approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021, "che rendiconta la performance ambientale e sociale del Gruppo e illustra il contributo per lo sviluppo sostenibile" .