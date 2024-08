Da Cdp e Intesa Sanpaolo 1 miliardo per le imprese medie e piccole

Ascolta ora 00:00 00:00

Il braccio finanziario del Mef e la prima banca italiana continuano nella loro collaborazione a sostegno delle imprese nazionali. Con un miliardo a disposizione dell'economia reale per sostenere l'accesso al credito e l'espansione di micro, piccole e medie imprese italiane, favorendo la crescita sia del territorio in cui operano sia dei livelli occupazionali. È questo lo scopo del nuovo finanziamento stipulato tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo (nella foto l'amministratore delegato Carlo Messina).

L'operazione si inserisce nell'ambito della più ampia collaborazione fra le due società volta a promuovere iniziative a favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno già consentito di mettere a disposizione risorse pari a 3,8 miliardi di euro: questo impegno ha permesso di sostenere già oltre 1.300 realtà e si stima che possa sostenerne altrettante nei prossimi tre anni, per un totale di 2.600 aziende. Tra le iniziative comuni più recenti un social bond da 800 milioni emesso a febbraio da Intesa e sottoscritto da Cdp per finanziare investimenti a impatto sociale con vincolo di destinazione del 51% alle Pmi italiane.

Nel dettaglio, il nuovo miliardo sarà integralmente impiegato dalla banca per erogare prestiti a piccole e medie imprese società di media capitalizzazione, fino a 25 milioni per singolo progetto e di durata fino a 18 anni. Le risorse potranno essere destinate ad alcune specifiche operazioni: a investimenti delle società da realizzare o in corso di realizzazione nell'ottica di rafforzare le principali filiere produttive nazionali; a spese per immobilizzazioni materiali o immateriali; e a esigenze di capitale circolante.

L'iniziativa congiunta di Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti risponde alla volontà di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano in una

fase di mercato in costante evoluzione, ampliando le opzioni di finanziamento a disposizione delle aziende beneficiarie nella prospettiva di stimolare anche i loro investimenti più complessi e rilevanti dimensionalmente.