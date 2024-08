Cdp insiste sugli investimenti per superare i target promessi

Ascolta ora 00:00 00:00

«Gli 11,8 miliardi di risorse impegnate (+2,6% annuo) e i 33,3 miliardi di investimenti attivati (+2,8%) ci consentiranno di superare ampiamente gli obiettivi previsti dal piano strategico per il triennio 2022-2024 (65 miliardi di risorse nel triennio e 128 miliardi di investimenti; ndr) e pongono solide basi per il lavoro che ci aspetta in futuro». L'ad di Cdp, Dario Scannapieco, ha commentato con queste parole la semestrale della Cassa che si è chiusa con un utile netto consolidato di 3,3 miliardi (+18%). La performance è stata determinata dall'incremento del 42% annuo del margine di interesse a 1,3 miliardi e all'aumento del 2,5% degli utili da partecipate (le controllate Snam, Terna, Italgas, Fincantieri e le collegate quotate quali Eni, Poste, Saipem, WeBuild e Nexi) a 1,3 miliardi.

Poiché l'andamento del portafoglio partecipazioni è soggetto alle oscillazioni del quadro macroeconomico, ancor più rilevante appare la crescita delle risorse impegnate a 11,8 miliardi di cui 7 miliardi per imprese e istituzioni finanziarie, mentre 3,1 miliardi sono stati destinati alle infrastrutture (un miliardo al settore autostradale). Alla Pa sono andati 700 milioni (550 milioni i finanziamenti agli enti locali), mentre sono stati impegnati 500 milioni in equity tra cui la sottoscrizione dell'aumento Fincantieri per l'acquisto dell'attività siluri e sonar da Leonardo e l'incremento dello 0,5% della quota in Euronext tramite Cdp Equity. Fra le principali iniziative nel real estate (100 milioni complessivamente) si segnalano . Fra le principali attività si segnala l'investimento di 65 milioni per lo student housing attraverso il Fondo Nazionale dell'Abitare Sociale. Sono state inoltre liberate risorse pari a 87 milioni per effetto di cessioni immobiliari.

Come ha sottolineato Scannapieco, recentemente riconfermato per un altro triennio alla guida della Cassa, l'orizzonte è «ben definito: contribuire a un percorso che coniughi la crescita economica con uno sviluppo sostenibile e duraturo, preservando al contempo la solidità patrimoniale e la redditività dell'azienda». Il patrimonio netto consolidato si è attestato a 43,7 miliardi di euro, in aumento di 2 miliardi rispetto alla fine del 2023 (41,8 miliardi). La raccolta complessiva è calata dell'1,4% rispetto allo scorso dicembre a 397 miliardi di euro. «Negli ultimi anni - ha chiosato il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini - abbiamo visto il nostro Paese mostrare notevole resilienza rispetto a uno scenario globale caratterizzato da grande incertezza.

In questo contesto Cdp ha saputo orientare le proprie scelte indirizzando responsabilmente e con coraggio le risorse a disposizione verso quei settori e quei progetti fondamentali per la nostra economia, in un'ottica di lungo periodo».