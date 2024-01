Cdp porta in Italia oltre un miliardo di fondi Ue

«Sono decisioni che spettano all'azionista, io sono un civil servant e dobbiamo continuare a lavorare per il Paese, rendendo Cassa depositi e prestiti un interprete attivo in grado di interagire con i territori mettendo a disposizione strumenti di garanzia». Dario Scannapieco, ad di Cassa depositi e prestiti, a pochi mesi dalla fine del mandato non si è voluto sbilanciare sull'endorsement in suo favore del presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, puntando sulla continuità dell'azione di sviluppo avviata con il suo mandato.

Ieri Scannapieco, in qualità di leader Elti (l'associazione europea degli investitori di lungo termine comprendente le agenzie di promozione e anche la Bei), ha presentato a Bruxelles i dati sul ruolo della Cassa nell'utilizzo delle risorse Ue. Nell'ultimo triennio Cdp ha ottenuto tra grants e garanzie 1,1 miliardi di euro dai programmi InvestEu (900 milioni) e Cef Transport (200 milioni), attivando oltre 2 miliardi di investimenti strategici per l'Italia.

Next Generation Eu ha contribuito al programma InvestEu con 2,7 miliardi. Dei 900 milioni erogati a Cdp ben 800 provengono proprio dal Recovery Fund con un vincolo di definizione dei progetti entro la fine del 2024. «Come Elti abbiamo chiesto che la scadenza sia allineata a quella del Recovery, cioè nel 2026, ma continuiamo a lavorare per chiudere tutto entro l'anno», ha spiegato Scannapieco, soddisfatto per aver guadagnato la fiducia delle istituzioni assicurandosi il 30% circa della dote fornita dal Recovery.

Cdp, infatti, ha ormai acquisito notevole esperienza nel fare da trait d'union tra i fondi europei e i centri di spesa del nostro Paese. Ad esempio, con le garanzie InvestEu ha lanciato con Cdp Real Assets un fondo di fondi per l'housing sociale con 100 milioni di dotazione iniziale. Poi, ha unito a 50 milioni di grants Cef Transport altri 50 milioni di finanziamento per supportare Be Charge (gruppo Eni) nella realizzazione di punti di ricarica ultra-fast in Europa. Molto importante anche l'attività di advisory nei confronti di amministrazioni centrali ed enti locali, assistiti nella ricerca di finanziamenti dei progetti. Infatti, non è un caso che Cdp intermedi 3,3 miliardi di risorse Pnrr contribuendo a oltre 7 miliardi di investimenti.