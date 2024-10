Cementir e Air Liquide insieme in Danimarca

Ascolta ora 00:00 00:00

Cementir si allea con Air Liquide per un progetto di decarbonizzazione in Danimarca. Tramite la controllata Aalborg Portland, la multinazionale cementiera che fa capo del gruppo Caltagirone darà vita, insieme ad Air Liquide, a uno dei primi sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio completamente onshore in Europa. Il progetto, denominato Accsion e sito ad Aalborg, in Danimarca, sarà sviluppato congiuntamente da Cementir e Air Liquide. Quando entrerà in funzione (la previsione è entro la fine del 2029), Accsion permetterà di evitare 1,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno grazie a una tecnologia proprietaria, Air Liquide Air Liquide provvederà alla cattura, purificazione e liquefazione di circa il 95% della CO2 emessa dalla cementeria. La CO2 catturata, attraverso una nuova conduttura sarà convogliata in impianti di stoccaggio di CO2 a terra.

«Questo progetto di cattura del carbonio rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso verso il raggiungimento delle emissioni nette zero entro il 2050», ha commentato il presidente e amministratore delegato di Cementir Holding, Francesco Caltagirone (in foto). «Siamo orgogliosi non solo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici danesi per il 2030, ma anche di creare un impatto positivo duraturo sulla comunità locale», ha aggiunto il top manager.

Il progetto si avvarrà di un contributo di 220 milioni nell'ambito del Fondo per l'innovazione dell'Unione Europea. Il finanziamento, rimarcano le due società coinvolte, è stato una delle tappe fondamentali per prendere una decisione finale di investimento e avviare l'esecuzione del progetto.

«Il sostegno della Commissione Europea al progetto Accsion che illustra l'impegno di Air Liquide nell'accompagnare i propri clienti a decarbonizzare i loro asset, è pienamente in linea con il nostro piano strategico», ha sottolineato Emilie Mouren-Renouard, ceo Europe Industries Air Liquide.