Cesi si affida a Villani, ecco le prossime sfide. Occhi su sostenibilità e rivoluzione digitale

Cambio della guardia in CESI. La multinazionale energetica basata a Milano ha visto, lo scorso 28 ottobre, l'avvicendamento tra l'ad uscente Matteo Codazzi, in carica dal 2009 e divenuto ceo di Saras, e il successore Domenico Villani. L'avvicendamento ha portato al timone di CESI un manager con grande conoscenza del gruppo: Villani, in CESI dal 2006, ha ricoperto finora sia il ruolo di executive vice president della divisione testing, Inspection and certification che quello di ad di Iph e Fgh E&T le due società tedesche del gruppo, di Kema Arnhem, in Olanda, e Zku a Praga.

Manager di lungo corso con alle spalle precedenti esperienze in Siemens, VATech e Schneider Electric, Villani prende il timone di CESI in una fase cruciale per l'espansione dell'azienda, protagonista sia dei servizi di consulenza per la transizione energetica che nello sviluppo tecnologico di frontiera per la duplice transizione, digitale e energetica.

«Dopo tanti anni», ha detto Villani, «è stato deciso di scegliere direttamente un manager CESI per questo ruolo. Un importante segnale di stima verso le capacità della nostra azienda, solida e con interessanti prospettive di sviluppo»: negli ultimi anni la società avente Enel e Terna come azionisti di maggioranza in forma paritaria (quasi il 43% ciascuna) ha ottenuto diversi appalti per programmi che vanno dallo sviluppo dei cavi ad alto voltaggio e corrente diretta (Hvdc) nel Mediterraneo al monitoraggio intelligente di dighe e infrastrutture critiche in Sud America. «Il settore energetico», ha aggiunto Villani, «sta cambiando rapidamente, offrendoci numerose opportunità da cogliere. Le competenze e la dedizione delle nostre persone ci mettono nelle condizioni migliori per poter raggiungere questi traguardi».

A partire dal tradizionale ruolo di gruppo capace di testare le nuove tecnologie del settore elettrico e certificare gli elementi fondamentali che compongono le reti e i sistemi elettrici, per garantirne qualità e sicurezza, CESI è diventata negli anni una protagonista dell'innovazione. E ora opera non solo al servizio ma anche al fianco delle aziende per accompagnarle nelle sfide del futuro. Il presidente di CESI Guido Bortoni ha rinnovato l'auspicio che questo trend continui nella gestione Villani: «Sono lieto che gli azionisti abbiano espresso la designazione di Domenico, manager esperto dell'azienda, conoscitore degli interna corporis di CESI. Sono certo che saprà governare tutta l'azienda e valorizzare anche la Divisione Consulting, consorella della Divisione Testing in cui ha svolto la sua opera professionale. Assicuro sin d'ora il mio convinto supporto al nuovo amministratore delegato, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, miei personali e del consiglio tutto». A Villani ora il compito di guidare una struttura complessa e in continua evoluzione, protagonista della rivoluzione digitale e della sostenibilità dell'Italia e del settore energetico nazionale e non solo, in costante rafforzamento nella proiezione internazionale e dotata di centri di ricerca di eccellenza come i Kema Labs di Arnhem (Olanda) e di sedi in Brasile, Usa, Cile, Germania, Cina e Emirati Arabi Uniti. Una multinazionale dinamica e in continua crescita in mercati su cui si giocano i futuri assetti dell'economia internazionale per l'Italia e non solo.