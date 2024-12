ChatGpt lancia in rete l'anti-Google gratuito

Sam Altman

Ascolta ora 00:00 00:00

Sam Altman (in foto) alza il livello della sfida a Google. SearchGpt, il nuovo motore di ricerca predisposto da ChatGpt, diventa gratis per tutti (in precedenza era disponibile solo per gli abbonati a pagamento). «Stiamo rendendo l'esperienza ChatGpt più semplice da conoscere con informazioni aggiornate dal web e la distribuiamo a centinaia di milioni di utenti», ha affermato Adam Fry, responsabile del prodotto ChatGpt Search, nel video in cui annunciava la gratuità dello strumento per tutti gli utilizzatori. Svelato quest'estate e lanciato a ottobre come evoluzione del prototipo iniziale, lo strumento di ricerca web basato sull'intelligenza artificiale mira a spodestare Google, puntando sulla costante aggiunta di funzionalità. Oltre ad essere stato velocizzato, SearchGpt adesso può essere impostato come motore di ricerca predefinito per qualsiasi browser web e risulta disponibile anche la funzionalità di conversazione in tempo reale. Tra le novità di questi giorni c'è anche l'apertura di Sora, la piattaforma (non ancora disponibile in diversi paesi, tra cui l'Italia) che può generare con l'AI filmati da 5 o 20 secondi da indicazioni testuali.

Peculiarità di SearchGpt è che ogni risultato di una ricerca indica anche le fonti sotto forma di collegamenti ipertestuali, in modo da verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute. Come ogni nuova creatura, non è immune da critiche. Da uno studio della Columbia University emerge che lo strumento di OpenAi ha restituito risposte parzialmente o completamente errate in molteplici occasioni . Nata come società non-profit, OpenAi sotto la guida di Altman sta puntando a diventare società a scopo di lucro. Un percorso che si preannuncia tortuoso.

Elon Musk, che è stato tra i suoi co-fondatori, ha intentato una causa contro tale trasformazione in quanto potrebbe portare a una distorsione nel mercato dell'intelligenza artificiale. A opporsi anche Meta che teme un precedente nel panorama delle startup tecnologiche (con riferimento alle donazioni esentasse previste per le aziende non a scopo di lucro).