La "città fantasma" dove si pagano meno tasse

Se il luogo ideale per vivere non esiste, Pullach ci va molto vicino. La piccola "città fantasma", distante solo pochi chilometri da Monaco di Baviera, è il posto in cui si pagano meno tasse e le casse del Comune sono sempre piene. Un sogno? Non esattamente. Di certo lo è per i detentori delle 3500 società che hanno sede legale nella graziosa cittadina tedesca. Un po' meno per i residenti che, ogni anno, versano al fisco circa 74 milioni di euro.

La "città fantasma"

Pullach è un paesino con appena 9100 anime situata nel Circondario di Monaco di Baviera. Come ben spiega il giornalista Roberto Giardina in un articolo pubblicato sull'edizione odierna di Italia Oggi, si tratta di una vera e propria "città fantasma" che sorge a pochi passi dalla ben più nota "culla" dell'Oktoberfest. Una striscia di terra attraversata da una vecchia stazione ferroviaria dove, di tanto in tanto, transita un treno che neanche si ferma. Eppure Pullach è meta ambitissima di imprenditori e uomini d'affari. Lo si deduce dalle targhette auree affisse alle porte delle abitazioni - a cui manca rigorosamente il campanello - e dalle lettere che fuoriescono dalle cassette postali impolverate. Nessuno provvede a ritirare le comunicazioni. Ma non c'è né mistero né broglio.

Le tasse