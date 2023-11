Cnh taglia le stime e crolla in Borsa: -7%

Nel giorno dei conti trimestrali, ecco la conferma dell'addio a Piazza Affari dopo le anticipazioni di febbraio. Il 29 dicembre prossimo, dunque, sarà l'ultimo giorno alla Borsa di Milano che, al contempo, perderà anche quasi 14 miliardi di capitalizzazione. Il titolo continuerà, invece, a essere quotato a New York. La società della galassia Agnelli-Elkann ha infatti preso atto che «sia il profilo aziendale sia la base di investitori si adattano meglio a una singola quotazione negli Usa».

E sempre ieri Cnh Industrial ha comunicato un imponente piano di riacquisto d'azioni fino a 1 miliardo di dollari, tra oggi (8 novembre 2023) e l'1 marzo 2024. Il mercato, però, ha preso male la revisione delle prospettive per l'anno in corso riguardo le attività industriali: il gruppo italo-Usa che produce macchine agricole e per costruzioni punta ora su ricavi in crescita tra il 3% e il 6% rispetto al 2022 (prima attesi in salita tra l'8% e l'11%) e un free cash flow tra 1 e 1,2 miliardi (stima precedente tra 1,3 e 1,5 miliardi). Attese al ribasso che hanno impattato sul titolo: dopo un inizio di giornata promettente, ha via-via perso quota, fino a chiudere con un -7,46%, a 9,80 euro, ed essere sprofondato a 9,02 euro.

«Scorporato Iveco nel 2022, abbiamo reso più efficiente la struttura corporate e, dopo due anni, comprendiamo che occorre ottimizzare ulteriormente le attività e supportare clienti e dealer. Daremo forza alla riduzione dei costi e all'efficienza del capitale circolante», il commento dell'ad Scott Wine.