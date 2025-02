Coccinelle oltre la boa di 100 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Coccinelle (in foto il dg Emanuele Mazziotta) continua il trend di crescita. La società del lusso accessibile, specializzata in borse e accessori in pelle, ha archiviato il 2024 con un giro d'affari in crescita a doppia cifra che ha trovato un'importante sponda nel rafforzamento della distribuzione globale che è stato caratterizzato da nuove aperture strategiche in Italia, ad Abu Dhabi, a Malta, in Austria e persino in Romania, a cui si aggiungono i restyling di boutique di rilievo a Taormina, Napoli, Atene, Shanghai e Bangkok. Complessivamente Coccinelle adesso conta 120 negozi monomarca in 45 paesi, 1.300 punti vendita in department store e rivenditori multimarca di prestigio.

L'esercizio 2024 è stato così chiuso con 104 milioni di euro di ricavi, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente, trovando sponda nella strategia di espansione e potenziamento omnicanale del brand a cui si aggiunge anche una presenza rilevante nel canale travel retail. Il margine operativo lordo (ebitda) è risultato positivo «a testimonianza di una continua ottimizzazione dei processi aziendali», sottolinea la società. La borse continuano a fare la parte del leone rappresentando il 70% del totale dei ricavi, seguite da piccola pelletteria ed accessori con il 25% e le calzature in aumento al 5%.

L'Italia, che è il principale mercato di Coccinelle rappresentando ben il 45% sul totale delle vendite, segna una crescita del 13% sotto la spinta del modello di vendita multicanale sul territorio. Il resto del mercato europeo è protagonista a sua volta con una solida crescita del 12%, contribuendo al 40% delle vendite totali, con focus particolare ai mercati di Germania, Austria ed Europa dell'Est.

Stabile invece il mercato asiatico che rappresenta il 10% circa delle vendite.

Alla luce dei risultati raggiunti nel 2024, Coccinelle punta quest'anno a un piano di «potenziamento aziendale su larga scala» contando anche sulla primissima Collezione Pet e la nuova C-ME Bag.