Comprare e vendere casa, conviene farlo oggi?

Gli affari immobiliari sono in crescita, i prezzi delle abitazioni si registrano in rialzo e, per muoversi nelle scelte fondamentali relative alla casa, bisogna elaborare strategie che portino ad acquisti o vendite convenienti che non provochino pentimenti futuri.

Se di regola in qualsiasi compravendita occorre cercare di comprare con un prezzo basso, o come si dice in gergo “ai minimi”, e vendere ad alto prezzo, questo criterio è valido anche per il mercato immobiliare; per fare una scelta accurata dobbiamo stabilire se le quotazioni degli immobili nel prossimo futuro saliranno, scenderanno o rimarranno stabili. Sono molti i parametri da tenere in considerazione: la stabilizzazione del numero degli scambi, il consolidamento della domanda per l’acquisto, la crescita dei prezzi e la possibile diminuzione dell’offerta.

Ebbene è sotto gli occhi di tutti la spinta ai prezzi delle abitazioni dovuta all’inflazione che, come ci si aspettava, si dimostra ancora una volta la miglior alleata del mattone. Il mercato immobiliare, secondo i dati più recenti, è indubbiamente in ripresa e l’orientamento degli operatori di settore, nei prossimi quattro mesi, prevede un rialzo generale del valore delle case; quello che si teme però è una imminente riduzione del potere di acquisto dei salari per i rincari dell’energia, che ha ovvie ripercussioni anche sui canoni di locazione e gli aumenti dei costi delle materie prime.

Di fatto, la spinta del superbonus può dirsi in parte esaurita e dal punto di vista finanziario c’è da registrare, come conseguenza della lotta all’inflazione, gli aumenti dei tassi di interesse sui mutui. Questo ultimo aspetto sta mostrando i primi problematici effetti, con rallentamenti anche nel perfezionamento delle

compravendite garantite dallo Stato.

