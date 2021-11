Occhio ai prelievi dei contanti: cosa si rischia da gennaio

Da gennaio 2022 scatta il nuovo tetto all'uso dei contanti che scenderà dagli attuali 2000 euro a 1000 euro. Una misura che inevitabilmente avrà anche coneguenze sui prelievi cash. Per evitare di creare confusione, è bene distinguere tra prelievi e prelievi: quanti contanti si possono ritirare dallo sportello Bancomat? La differenza principale è che si tratti di un privato cittadino o di una società.

Ecco quali sono i limiti

Se è vero che la maggior parte dei contribuenti è libera di prelevare dal proprio conto corrente la somma che desidera senza violare alcuna norma di legge, la situazione è diversa per imprenditori e, come detto, società. Per queste due categorie c'è il limite di mille euro giornaliere e non oltre 5mila euro mensili. Al di sotto di questi importi non c'è alcun rischio; viceversa, se viene superato il tetto, " l’Agenzia delle Entrate pretende la dimostrazione della destinazione della somma e, in caso di assenza di prove, avvia il recupero a tassazione del denaro che si presume destinato a investimenti in nero ", affermano gli esperti de Laleggepertutti, dove viene specificato che questa norma riguarda soltanto i conti correnti intestati alle due categorie sopra citate.

Quando va compilata un'autocertificazione

Se è vero che tutti gli altri cittadini possono prelevare quanto vogliono, può comunque accadere che sia la propria banca a chiedere spiegazioni sulla destinazione del denaro se i prelievi si fanno molto ingenti. A quel punto, il contribuente " dovrà autocertificare, compilando un apposito modulo, per quali spese verranno utilizzati i contanti ", spiegano gli esperti. Questo accade perché, dal 1° gennaio, come abbiamo ricordato sul Giornale.it., si abbassa ulteriormente il tetto per il pagamento in contanti tra persone fisiche (o giuridiche): chi sgarra, paga. Ecco perchè, se si prelevano più di mille euro, bisogna ricordare che non si possono spendere in un'unica soluzione altrimenti la sanzione varia tra mille e addirittura 50mila euro. A quel punto, il consiglio degli esperti per rispondere ai quesiti della banca, è che quei soldi " servono per varie spese, non tutte rivolte allo stesso soggetto ".

La segnalazione all'Uif