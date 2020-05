La "mattanza" del Covid sull'economia: cosa accadrà lunedì 18 maggio

Solo 6 imprese su 10 intendono riaprire il 18 maggio, giornata della ripresa. Tra queste attività ci sono negozi, bar e ristoranti. Molti di loro hanno però il timore di non lavorare come prima e la preoccupazione di non riuscire a rispettare le misure di sicurezza.

È quanto emerge da un’indagine realizzata da Swg per Confesercenti su un campione di imprenditori del commercio al dettaglio e della somministrazione. Stanotte è stato approvato il decreto legge quadro sul secondo step della riapertura, con le misure da mettere in atto da lunedì. Raggiunto quindi l’accordo tra governo e Regioni.

Il sondaggio

La ricerca ha messo in luce che gli imprenditori intenzionati ad aprire il 18 maggio sono il 62%, mentre il 27% ha già deciso di rimanere chiuso. Il restante 11% è incerto e deciderà in questo weekend.

Tra i titolari che non apriranno, il 68% sostiene come motivazione principale la mancata convenienza e il 13% è scoraggiato dalla questione della sicurezza, legata anche ai relativi provvedimenti. A questo proposito, 8 negozi e pubblici esercizi su 10 dichiarano di non essere riusciti a ottenere le mascherine al prezzo stabilito dalla legge. Ed è solo un esempio perché gli operatori del settore dovranno adeguarsi anche con gli interventi di sanificazione e con gli altri dispostivi di protezione individuale.

A livello generale, aumenta l’ansia di non essere in grado di superare la fase difficile. Basti pensare che il 36% degli degli imprenditori teme di chiudere l’attività e il 41% crede di essere a rischio se dovessero verificarsi inattesi prolungamenti dell’emergenza. Si tratta di numeri in crescita, rispettivamente del 4 e del 6%, rispetto alla precedente rilevazione del 14 aprile. Moltissimi imprenditori, circa l’82% del campione, sono comunque preoccupati per il futuro.

Confesercenti

Confesercenti sottolinea che la ripresa rappresenta una corsa a ostacoli per le aziende. “ L’accordo di questa notte tra Conferenza Stato-Regioni e Governo - precisa l’associazione di categoria - apre uno spiraglio importante, forse decisivo per uscire dall’incertezza che ha caratterizzato il tema delle riaperture fino ad oggi ”.