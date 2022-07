Torna l'allarme spread: così la crisi di governo affossa i mercati

Regna l'incertezza sul governo, tra il premier Mario Draghi che intende lasciare e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ne ha congelato le dimissioni fino a mercoledì 20 luglio.

Seguiamo le evoluzioni dei mercati italiani di oggi 15 luglio dopo la giornata di scambi tesa di ieri, conclusasi con un calo del 3,44% del Ftse Mib (che ha chiuso a 20.554,33 punti) e con un aumento del 6% dello spread Btp-Bund che ha raggiunto i 218 punti base.

Per permettere ai lettori di seguire al meglio questa diretta, che verrà aggiornata durante le prossime ore e fino alla chiusura delle contrattazioni (17:30), occorre chiarire alcuni termini.

L'indice Ftse Mib è quello di riferimento del mercato azionario italiano, costituito però anche da altri indici.

Lo spread Btp-Bund, invece, è la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e quello dei titoli di Stato tedeschi. Un rapporto che veste i panni dell'osservato speciale perché indica la salute dell'economia italiana. Più questa è traballante e più sale il rischio per gli investitori e quindi i rendimenti dei titoli sono più alti. Al contrario, davanti a un assetto economico sano e stabile, diminuisce il rischio per chi compra i titoli di Stato e questi sono remunerati meno.

L'aumento dello spread (cosa che sta avvenendo in Italia anche mentre scriviamo) ricade in primis sul debito pubblico perché obbliga lo Stato a pagare interessi più alti, quindi a spendere di più per finanziare il debito pubblico.

La situazione alle 12

Pure se ancora positivi, gli indici borsisstici italiani stanno perdendo terreno. Restano ancora in zona positiva ma in flessione rispetto alle due ore precedenti.

Lo spread prosegue a salire e arriva a quota 224 punti base.

La situazione alle 11

I mercati finanziari stanno reggendo bene con l'indce azionario di riferimento Ftse Mib in salita dell'1,61%. Nessuno degli otto indici borsisitici presi in esame stanno perdendo rispetto all'apertura di stamane.

Lo spread è a 224 punti base, in crescita del 10,34% rispetto a ieri e, allargando il periodo in esame all'ultima settimana, è in crescita del 6,16%.