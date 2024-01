Cvc trova l'accordo con Permira e si fa una piadina da 600 milioni

Il fondo Permira, dopo sei anni di investimento, ha attuato la exit da La Piadineria cedendo il 100% della catena di street food al fondo Cvc per un valore dell'operazione che, secondo fonti finanziarie, ammonterebbe a 600 milioni. Si tratta certamente di una plusvalenza per il fondo britannico che a inizio 2018 acquisì il franchising per circa 250 milioni di euro dal fondo IDeA Taste of Italy di DeA Capital. L'intesa è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari, che dovrebbero arrivare nella prima metà dell'anno. Cvc è stata assistita, tra gli altri, da Bain & Co, Alvarez & Marsal, PedersoliGattai, Lazard e Jefferies. Tra gli advisor di Permira figurano invece Rothschild, Mediobanca, Legance, Bcg ed EY.

La Piadineria è una catena da oltre 400 punti vendita distribuiti tra città, centri commerciali, outlet e retail parks, con oltre 2.500 collaboratori che servono circa 70mila clienti al giorno. Il percorso di crescita e di trasformazione della società durante i sei anni di gestione Permira si è concretizzato triplicando sia fatturato (circa 200 milioni a fine 2023 dai 60 milioni del 2017) sia margine operativo lordo (53 milioni). Il gruppo, fin dalla sua fondazione, è cresciuto a un ritmo molto elevato che gli ha consentito di diventare la seconda catena di ristorazione in Italia.

La formula proposta nei punti vendita si basa su un'offerta di oltre 30 tipi di piadine, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone, in provincia di Brescia. Le basi vengono cotte e farcite al momento con ingredienti freschi acquistati da fornitori italiani. «Siamo entusiasti di supportare un'azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta, diventando leader del settore grazie a eccellenza operativa e un formato unico e distintivo», ha commentato Alessandro Baccarin, director di Cvc. «Ringraziamo tutto il team de La Piadineria per l'eccezionale lavoro svolto», ha aggiunto Francesco Pascalizi, head of Italy di Permira, mentre Andrea Valota, ad di La Piadineria ha spiegato che «la società sarà in grado di sfruttare al meglio le opportunità di crescita che il mercato offre: l'ambizione è consolidare la leadership in Italia e accelerare l'espansione all'estero».