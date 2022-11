Dai prodotti calabresi alla coltivazione di alghe. Ecco chi sono e cosa fanno le aziende vincitrici

Italia, ma anche Germania, Francia, Austria, Croazia, Spagna, Portogallo, Ungheria e Repubblica Ceca: affondano le radici in tutta Europa i nove eroi della sostenibilità scelti da Generali. Ecco chi sono in breve.

IN AUSTRIA

R.U.S.Z GmbH offre servizi di riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche a Vienna, oltre a promuovere l'industria del riciclo nonché la produzione sostenibile. Il comitato scientifico ha lodato questa pmi per la sua «importante iniziativa, in quanto i rifiuti elettronici costituiscono un elemento di criticità».

IN CROAZIA

Callidus Group ltd è un'azienda di servizi informatici specializzata in progetti di sostenibilità. Il comitato scientifico ha lodato «l'uso innovativo delle tecnologie digitali nel settore dell'energia, che consente lo sviluppo di reti smart e il risparmio di energia e di materiali necessari alla costruzione delle reti elettriche».

NELLA REPUBBLICA CECA

Sady sv. Prokopa s.r.o: si tratta di un frutteto nei pressi di Temelin (I frutteti di San Procopio) specializzato in pratiche agricole ecologiche e che impiega persone con disabilità. Il comitato scientifico ha definito l'azienda «uno straordinario progetto agricolo locale, sostenibile e replicabile».

IN FRANCIA

Cycle Terre è un'impresa che contribuisce a limitare l'impatto, in termini di emissioni di carbonio, del settore edile grazie a materiali eco-responsabili prodotti da terre da scavo. Il comitato scientifico ha riconosciuto un punteggio extra per «l'uso di una risorsa ampiamente disponibile e abitualmente considerata un rifiuto».

IN GERMANIA

Mint Future GmbH è una piattaforma che connette i conducenti di auto elettriche al mercato di scambio di quote di CO2, consentendo loro di cedere il proprio risparmio e di reinvestire in progetti per la protezione del clima. Il comitato scientifico l'ha definita «un'idea innovativa, poiché molti proprietari di veicoli elettrici non sanno di poter esercitare tale compensazione».

IN UNGHERIA

Manual Divat Kft è un'azienda a conduzione familiare che produce guanti impegnata nella slow fashion e nell'economia circolare. Il comitato scientifico ha lodato il progetto, volto a «donare gli scarti della lavorazione del pellame per destinarlo ad altri usi e a contrassegnare i guanti, permettendo ai consumatori di tracciare il ciclo di vita dei prodotti».

IN ITALIA

Agrimad srl è un produttore calabrese di specialità locali che si è reso autosufficiente grazie all'energia pulita e ha avviato iniziative a sostegno della comunità locale. L'azienda, famiglia Madeo, è stata selezionata perché «offre opportunità di impiego in una regione ad alto tasso di emigrazione» e per «l'attenzione all'occupazione giovanile e al coinvolgimento della comunità».

IN PORTOGALLO

ALGAplus è un'azienda che coltiva alghe marine con un approccio innovativo e responsabile. Secondo il comitato scientifico l'iniziativa ha «un grande potenziale per contribuire a un futuro più sostenibile».

IN SPAGNA

Nuevos Sistemas Tecnológicos S.L: sviluppatori del progetto NaviLens che aiuta le persone con disabilità visiva a orientarsi in ambienti sconosciuti, grazie a QR code dedicati che possono essere rilevati dai loro cellulari e comunicare informazioni. Il comitato scientifico ha giudicato il progetto «una soluzione innovativa per rendere le nostre società più inclusive».