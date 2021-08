Dazn non funziona? Ecco cosa puoi fare

Nuovo campionato, vecchi problemi: neanche il tempo di iniziare che la piattaforma Dazn è nell'occhio del ciclone di appassionati e tifosi di calcio che hanno sottoscritto l'abbonamento per la nuova stagione.

Dazn, Lega Calcio e Consumatori chiedono spiegazioni

Novanta minuti con streaming a singhiozzo, perdita di connessione, bassa qualità del video e la rete si scatena. " Mi sembrava di guardare Italia-Germania del 1970 ", è solo uno fra le migliaia di commenti di un abbonato Dazn che ha guardato il posticipo tra Roma e Fiorentina sul cellulare. Ma i problemi sono cominciati già dal sabato con le prime due gare di campionato: soltanto in un caso Dazn si è assunta la responsabilità per i disservizi, Inter-Genoa. Le proteste sono state così numerose che si è mossa anche la Lega Calcio che ha chiesto informazioni al broadcaster. L'Unione Nazionale Consumatori non è rimasta a guardare ed è anch'essa intervenuta sui disservizi verificatisi durante la trasmissione di alcune partite annunciando un esposto sia all'Antitrust che all'Autorità delle Comunicazioni. " Se il buongiorno si vede dal mattino andiamo male! Se è vero che tutto è dipeso da un sovraccarico, chissà cosa succederà quando tutti gli italiani saranno rientrati dalle ferie o durante big match come quelli del prossimo 12 settembre, quando si giocheranno Napoli - Juventus e Milan-Lazio ", ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell'UNC.

Cosa può fare l'utente

Prima cosa negativa: non si può chiedere un rimborso in caso di disservizio. Piattaforme di streaming come Dazn, Amazon Prime e Netflix, ad esempio, " non sono soggette ad alcuna regolamentazione a parte il Codice civile " spiega Mauro Vergari a Repubblica, responsabile dell'Ufficio studi, ricerche e innovazione di Adiconsum e tra i maggiori esperti in materia di telecomunicazioni. In pratica, queste società non sono tenute a rispettare né un Codice delle comunicazioni elettroniche (come devono fare Sky e Mediaset, operatori televisivi) né il Codice del consumo. L'esperto ha spiegato che non c'è nessuna conciliazione gratuita per risolvere le controversie, nessuna delibera che stabilisca i diritti del cliente in caso di servizio non fornito o fornito a singhiozzo. Se un rimborso arriverà, sarà solo per "concessione" di Dazn, non perché sia tenuta a offrirlo.

Cosa accade se viene disdetto l'abbonamento

L'unica arma in mano al consumatore è la possibilità di disdire l'abbonamento in ogni momento senza l'applicazione di penali. In questo caso, ovviamente, non sarà possibile vedere la Serie A perché Dazn è l'unica assegnataria dei diritti tv del campionato italiano e la Lega Calcio non ha preteso, nel bando, la neutralità tecnologica. Nessun obbligo, cioè, di trasmettere su satellite, digitale terrestre e streaming per venire incontro ai tifosi. Buone notizie anche per chi decidesse di muoversi legamente: le società come Dazn sono soggette al Codice civile. L'articolo 1218 prevede il " risarcimento del danno ", in questo caso la restituzione di quota parte dell'abbonamento mensile. Ma la via legale, però, è lunga: bisogna inviare una raccomandata all'azienda, attendere la risposta e, in caso di mancata risposta o se questa è insufficiente, ci si può rivolgere al giudice di pace. Per pochi euro non è la strada consigliata da intraprendere.

Differenze tra Dazn e Netflix

Se sono entrambi servizi in streaming, perché tra Dazn e Netflix c'è questa enorme differenza? Per vedere una serie su Netflix eseguiamo un download del video e lo guardiamo senza interruzioni o buffering; una partita di calcio viene trasmessa in diretta e, soprattutto, viene guardata da centinaia di migliaia o anche più di un milione di persone contemporaneamente. Da qui "l'effetto imbuto": una delle ipotesi è che i server di Dazn, inondati di richieste, non riescono a inviare un segnale abbastanza buono a tutti. " Con Sky Go, che era il servizio streaming di Sky fino a qualche mese fa, i disservizi non erano così diffusi. Il segno che non è tanto una questione di connessione lato cliente, ma di problemi a monte che Dazn pare non aver risolto ", ha spiegato Vergari.

Lo "zampino" dell'operatore telefonico