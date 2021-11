Patente cambia tutto: bonus da 1000 euro. Chi lo avrà

È attesa per il prossimo 10 novembre la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del nuovo decreto infrastrutture e trasporti approvato giovedì scorso in Senato. All'interno del provvedimento vengono introdotte anche modifiche al codice della strada, alcune delle quali riguardano i futuri neo-patentati.

Si parte dal foglio rosa, la cui validità verrà estesa ad un anno. Andrà meglio anche per coloro che dovranno sostenere l'esame di guida relativo al conseguimento della patente B, dato che ci sarà la possibilità, in caso di fallimento della prova, di ripeterla fino a tre volte. I neopatentati, a differenza di quanto accade ora, potranno guidare un mezzo della potenza di 95 Cv, purchè al loro fianco vi sia una persona in possesso della patente di guida da almeno 10 anni ma di età inferiore ai 65 anni.

Novità anche nell'ambito delle sanzioni. Coloro che saranno sorpresi ad esercitarsi alla guida senza istruttore verranno colpiti da multe che vanno da un minimo di 430 euro ad un massimo di 1731, con sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la durata complessiva di 3 mesi. Sempre nell'ambito delle sanzioni, viene introdotta la responsabilità civile del conducente del ciclomotore per il mancato utilizzo del casco da parte del passeggero, anche nel caso in cui quest'ultimo risulti maggiorenne.

All'interno del nuovo decreto viene altresì inserito un bonus destinato a cittadini di età inferiore ai 35 anni, titolari di Reddito di cittadinanza o che percepiscono ammortizzatori sociali, che intendano conseguire la patente di guida e l'abilitazione Cqc con lo scopo di lavorare come autotrasportatori. L'incentivo, del valore massimo di 1000 euro, sarà riconosciuto a coloro che rientrano nei requisiti sopra citati sotto forma di rimborso spese.

Tale importo, in ogni caso, non potrà mai superare la metà delle spese totali sostenute e documentate dal candidato. Chiunque voglia richiedere il bonus patente dovrà, inoltre produrre la documentazione per dimostrare che, al massimo entro 3 mesi dal conseguimento del documento e/o dell'abilitazione Cqc, abbia firmato un contratto di lavoro della durata minima di sei mesi con la qualifica di autotrasportatore.

I tempi e le modalità con le quali verranno organizzate le richieste ed i successivi rimborsi saranno definiti nei prossimi mesi tramite specifico decreto firmato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.