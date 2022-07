Lo dice pure il ministro: in arrivo un'altra stangata sul gas

La crisi energetica si sta aggravando a causa del prolungarsi della guerra in Ucraina e nel prossimo autunno ne vedremo gli effetti più gravi. Ancora meno gas e prezzi alle stelle rischiano di complicare una situazione che già presenta delle importanti criticità. Il quadro che si prospetta nel prossimo futuro non è particolarmente roseo, come spiegato dal ministro per la Transizione energetica, Roberto Cingolani: " La Russia nel nostro caso ha ridotto del 15% i flussi normali ". Un taglio che potrebbe essere solo l'inizio di misure più drastiche: " Nord Stream verrà chiuso due settimane per manutenzione: questo comporta che ci sarà ancora meno gas e i prezzi aumenteranno: il mercato del gas è speculativo e ci sarà una ulteriore corsa all'accaparramento ". Proprio per contenere il disagio dell'aumento delle bollette, il governo ha stanziato " oltre 30 miliardi in un anno, a indicare la portata dell'enorme sforzo dello Stato ".

Noi " stiamo andando con un ritmo molto regolare e siamo attorno al 60% degli stoccaggi. Dobbiamo arrivare al 90%, un obiettivo raggiungibile ". C'è fiducia nelle parole di Roberto Cingolani, che è fiducioso per gli scenari del prossimo futuro: " Credo che metteremo in sicurezza il Paese: se arriviamo a fine anno con gli stoccaggi di gas pieni al 90%, ricordiamoci che già dall'inizio dell'anno prossimo cominceranno a fluire in Italia enormi quantità di gas che noi abbiamo sostituito diversificando in Africa le forniture ". Sarebbe solo questo momento di transizione, quindi, quello maggiormente critico per l'Italia: " Dobbiamo scollinare e superare questo inverno con gli stoccaggi pieni perché poi il percorso sarà più facile ".