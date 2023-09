Da Digit'Ed e Accurate la piattaforma per i medici

Al via la prima edizione di SAFE-T, l'evento che celebra la giornata mondiale sulla sicurezza del paziente e presenta le principali innovazioni introdotte a livello internazionale per la prevenzione degli errori clinici. È stata questa l'occasione per presentare Digit'Ed Med, la più evoluta e completa piattaforma digitale per la formazione medica, sviluppata da Digit'Ed, oggi il più grande polo di formazione in Italia e uno dei maggiori player del settore a livello europeo, e Accurate (società del gruppo Digit'Ed) specializzata nella formazione medica, nonché unica azienda italiana di ricerca e sviluppo nell'ambito della simulazione in medicina.

Digit'Ed Med nasce con la finalità di erogare un servizio formativo di alta qualità, disponibile ovunque e a qualsiasi ora, per contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza nelle cure. Rappresenta un unicum nel settore, perché racchiude in un solo strumento il più grande repository di procedure mediche per il training del personale sanitario ed evoluti ambienti di microsimulazione per allenarsi nella pratica medica. Gli utenti troveranno contenuti interattivi, video in grado di illustrare procedure e tecniche anche complesse, tutorial in tutte le aree mediche, corsi Ecm, consigli degli esperti e simulazioni complete in grado di riprodurre scenari clinici realistici per imparare a prendere decisioni in tempo reale.

Disponibili poi test e altri strumenti per valutare l'efficacia dell'apprendimento in un percorso immersivo.