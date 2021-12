Cambia tutto sulla "multa bancomat": quando entra in vigore

Le sanzioni per chi si rifiuta di ultilizzare il Pos per i pagamenti con carta di debito o credito? Le multe arriveranno, ma dal primo gennaio 2023, non da inizio 2022, come trapelato nei giorni scorsi.

Nel corso della giornata di ieri, infatti, mentre in commissione Bilancio alla Camera si discuteva in merito al dl Recovery, Gian Pietro Dal Moro, rappresentante del Partito democratico, anche a nome del deputato di Forza Italia Roberto Pella, ha precisato che all'interno del testo pubblicato della riformulazione dei due emendamenti firmati da Stefano Fassina di Leu e da Rebecca Frassini della Lega, si trova un refuso: è scritto primo gennaio 2022 anziché primo gennaio 2023. La riformulazione, invece, ha spiegato Dal Moro, disponeva proprio l'applicazione della sanzione pecuniaria dal 2023, contrariamente a quanto previsto nel documento iniziale.

La settimana prossima il testo dovrebbe tornare in aula per la questione di fiducia, e nel correttivo al decreto legge viene specificato che la sanzione prevista sarà di 30 euro, a cui andrà sommato il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento, per qualsiasi importo.

La futura sanzione, del resto, non giunge inattasa. Da tempo in politica si parla di multare quegli esercenti che rifiutano ancora l'utilizzo del Pos. Tutto rientra nell'ambito della lotta ormai ingaggiata da tempo contro il contante e del contrasto all'evasione fiscale.

Attualmente, malgrado l'imposizione del Pos tramite dl 79/2012 del 2014 (provvedimento di Mario Monti), non ci sono state vere e proprie sanzioni nei confronti di coloro che non si sono adeguati. Il governo, tuttavia, è più che mai intenzionato a tracciare tutti i pagamenti. Ecco il perché delle multe.