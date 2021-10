Donnet: "Generali meglio del mercato e dei concorrenti"

L'assemblea per il rinnovo del cda di Generali, attorno a cui si stanno sfidando il primo socio storico, Mediobanca, e un gruppo di altri azionisti capitanato da Francesco Gaetano Caltagirone e dal patron di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, si terrà il prossimo 29 aprile. A comunicarlo la stessa Generali, che ha pubblicato il calendario finanziario per il 2022. In precedenza, il 15 marzo, il Leone di Trieste pubblicherà i risultati del 2021.

E i in vista della battaglia, il ceo Philippe Donnet (nella foto) affila le armi. È proprio il manager francese, infatti, a essere al centro della contesa: Mediobanca lo vorrebbe confermare alla guida del Leone per un altro triennio, mentre Del Vecchio e Caltagirone lavorano per una governance che permetta loro di far pesare le proprie azioni e ottenere discontinuità.

Così Donnet ha ieri colto l'occasione per ricordare che dai due ultimi piani industriali implementati da Generali gli azionisti della compagnia hanno beneficiato del più alto ritorno, rispetto ai concorrenti. Donnet ha rivendicato i risultati positivi ottenuti durante il proprio mandato in una intervista durante l'Insurance Day . «I piani hanno funzionato bene - ha detto - il primo è stato di turnaround, il secondo di crescita. Investire il 15% della capitalizzazione in M&A è un obiettivo ambizioso ma ha funzionato bene. Siamo riusciti nonostante il Covid a far crescere gli utili per azione in linea con obiettivi molto ambiziosi. Questo ha funzionato come difesa dalla crisi, abbiamo sofferto molto meno di altre compagnie». Guardando indietro, aggiunge Donnet «forse non tutto è stato perfetto forse abbiamo fatto qualche errore, ma complessivamente abbiamo offerto agli azionisti il ritorno più alto di tutto il settore. Da quando abbiamo annunciato il primo piano strategico a oggi abbiamo avuto un shareholder return del 108%, meglio del mercato e meglio di tutti i nostri concorrenti».