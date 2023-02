E per i manager dell'industria "insurance" torna il Master dell'Università Cattolica

Il prossimo mese di marzo avrà inizio la terza edizione del Master in Gestione assicurativa promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e da Ania, l'Associazione delle imprese assicuratrici. L'obiettivo del Master è quello di trasferire conoscenze e competenze atte a formare i futuri manager dell'insurance, orientandoli a cogliere le sfide di innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione del settore. Le imprese di assicurazione sono tradizionalmente impegnate nella costruzione di una rete di protezione sociale rivolta verso l'individuo, la collettività, le famiglie, il mondo della produzione, lo Stato e i mercati. Pertanto, l'industria assicurativa è naturalmente attenta a cogliere molteplici opportunità di sviluppo facendo leva sull'innovazione, sia rinnovando la propria strategia e i propri modelli di business e di servizio, sia investendo nell'acquisizione di nuove competenze professionali e tecnologiche.

Il Master in gestione assicurativa, innovazione, sostenibilità e scenari internazionali si propone di costruire nuove figure professionali che coniughino capacità tecniche e competenze digitali, capaci di operare in contesti internazionali e attente ai temi della sostenibilità (di business, sociale, tecnologica, ambientale, etc). In collaborazione con il Cetif il Centro di Ricerca della Cattolica il Master si rivolge a laureati e laureandi (specialistica, magistrale, vecchio ordinamento) principalmente delle Facoltà di Economia e Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Scienze linguistiche e letterature straniere, Informatica, Scienze statistiche e attuariali, Matematica, Ingegneria, Giurisprudenza, Scienze politiche e sociali, Psicologia, nonché laureati provenienti da altre Facoltà o con titoli esteri equivalenti.

Il Master si rivolge altresì a giovani professionisti che desiderino rafforzare le proprie competenze nel settore assicurativo.

ll corso è erogato in lingua italiana e ha durata annuale: inizierà a marzo 2023 e terminerà amarzo 2024 (per un totale di 1.500 ore). Il programma didattico prevede l'alternanza di formazione d'aula sincrona (erogata in modalità duale, dunque fruibile sia in presenza che da remoto), contenuti didattici asincroni (set di slide e videolezioni) e attività di stage o Innovation Project.

Per chi volesse frequentare le lezioni d'aula in presenza, queste si svolgeranno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Milano. Nel caso in cui non fosse possibile svolgere le lezioni in presenza, verrà garantita la fruizione di tutte le attività didattiche online tramite la piattaforma di E-Learning Blackboard.

È inoltre previsto lo svolgimento di uno Stage curriculare da svolgersi presso imprese assicurative associate all'Ania e/o partner del network di Cetif. In alternativa allo Stage, il partecipante potrà scegliere di svolgere unInnovation Project, consistente nella redazione di un elaborato sotto la supervisione di un docente del Master o di un Tutor aziendale incaricato dalla direzione. Il Master si concluderà con il Graduation Day.