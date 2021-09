E Intel punta 95 miliardi sull'Europa per i microchip

Intel prepara un investimento in Europa da 95 miliardi di dollari in oltre dieci anni, in risposta alla carenza globale di semiconduttori. L'amministratore delegato, Pat Gelsinger, ha dichiarato che Intel sta pianificando la costruzione di due impianti per la produzione di microchip in un nuovo sito europeo e che il piano potrebbe potenzialmente espandersi ulteriormente nel corso di oltre un decennio. «Questa nuova era di domanda sostenuta per i semiconduttori ha bisogno di grandi e ampie valutazioni» ha detto Gelsinger. Il rivale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, il maggior produttore di chip al mondo, ha annunciato che investirà 100 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per aumentare la produzione. Un altro rivale, Samsung Electronics, ha comunicato di voler aumentare di un terzo i suoi investimenti nei prossimi tre anni a oltre 205 miliardi di dollari. La carenza mondiale di chip sta colpendo duramente il settore auto. Ford e General Motors la scorsa settimana sono state costrette a tagliare la produzione di autoveicoli. Intel ha dichiarato di voler dedicare un impianto in Irlanda alla produzione dei chip per il settore auto. Secondo Gelsinger, il mercato dei chip per le auto registrerà un aumento superiore al 100% entro la fine del decennio. I semiconduttori, ha detto, rappresenteranno oltre il 20% dei costi materiali delle future auto del segmento premium, in rialzo dal 4% del 2019, in virtù delle nuove funzioni di assistenza alla guida, dei nuovi touchscreen e degli accessori sempre più smart.