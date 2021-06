Scatta lo stop al pagamento dell'Imu: ecco per chi

Blocco dei licenziamenti, cassa integrazione, Imu e cartelle esattoriali: il governo è al lavoro per trovare un'intesa definitiva per il nuovo decreto legge su fisco e lavoro, atteso nel Consiglio dei ministri di inizio settimana. Per la copertura del provvedimento dovrebbero essere utilizzati circa 3 miliardi di euro rivenienti dagli stanziamenti avanzati. La partita però resta ancora aperta e non è affatto chiusa: il premier Mario Draghi, scrive Il Sole 24 Ore, nelle prossime ore potrebbe convocare una cabina di regia con i capidelegazione per tentare di arrivare a una mediazione che possa accontentare tutti i partiti che sostengono l'esecutivo. Ecco cosa potrebbe cambiare da fine mese per quanto riguarda le nuove misure fiscali.

Cosa cambia per l'Imu

Si sta continuando a ragionare su un ristoro mirato per i proprietari di immobili penalizzati dalla proroga continua del blocco degli sfratti. Il leghista Massimo Bitonci - relatore al decreto Sostegni bis - spinge affinché si arrivi al riconoscimento di un ristoro totale per i proprietari penalizzati dagli sfratti bloccati, il che si potrebbe tradurre nell'esenzione dell'Imu per tutto il 2021. Al momento però gli occhi del governo sono rivolti solo sulla cancellazione della seconda rata dell'imposta comunale sugli immobili in scadenza a dicembre.

Per Bitonci si tratta di circa 100mila proprietari che non possono rientrare in possesso dei loro immobili, " che sono stati, tra virgolette, sequestrati ". Pur riconoscendo alcuni casi eccezionali di soggetti effettivamente in situazioni di difficoltà economica, il leghista ritiene che " in questo panorama vi sono anche moltissimi furbetti che approfittano del blocco degli sfratti ". Si parla di oltre 450 giorni di blocco, " per i quali i proprietari hanno comunque dovuto versare la propria quota di Imu ". Soggetti che spesso " hanno effettivamente un reddito e possono pagare l'affitto presso un'altra abitazione ".

Le nuove misure fiscali

Tra le intenzioni del governo figurano anche l'allungamento della durata della cassa integrazione per le aziende che rientrano negli 85 tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo economico e la proroga fino al 31 ottobre della cassa Covid e del blocco selettivo dei licenziamenti per quei settori che hanno maggiormente sofferto la crisi economica, come quello tessile e calzaturiero. Si pensa poi al rifinanziamento per circa 700 milioni della nuova legge Sabatini con gli incentivi per le piccole e medie imprese che rinnovano macchinari e attrezzature. Dovrebbe esserci inoltre il rinvio al 31 agosto del blocco dell'invio delle cartelle esattoriali, che sarebbe invece dovuto ripartire dal primo luglio. Nel testo dovrebbero essere inserite anche le norme per la proroga dei termini di ripresa dei pagamenti delle 16 rate della rottamazione.