Ecco come funziona l’algoritmo del Fisco che scova gli evasori

Tempi sempre più duri per i furbetti che praticano l'evasione fiscale: da luglio, infatti, un nuovo algoritmo messo a punto dall'Agenzia delle Entrate e le Fiamme Gialle riuscirà ad incrociare le varie banche dati a loro a disposizione e consentire di scovare coloro i quali rubano i soldi allo Stato specialmente adesso che arriveranno nuovi fondi dal Pnrr.

Come funziona

Come si legge su Liberoquotidiano, questo algoritmo scoverà tutto ciò che riguarda le spese effettuate da e con carte di credito, conti correnti fino alle spese per gli immobili e la salute. I difensori della privacy a tutti i costi, però, sono già sul piede di guerra ed hanno proposto di creare due liste parallele: nella prima andrebbero inseriti gli evasori cronici e coloro i quali sottraggono le cifre più importanti, nella seconda andrebbero inseriti chi è a rischio evasione. Si tratta di diversificare il "professionista" del mestiere dai piccoli evasori.

Qual è il risparmio

Le stime parlando in una riduzione dell'evasione che dal 5% del prossimo anno arriverebbe al 15% nel 2024 rispetto a quanto accaduto nel 2019. Non male, anche se il lavoro è lungo e la strada in salita. In questo caso si adotterà il modello francese che, pur di stanare gli evasori e fregandosene della privacy, hanno raccolto informazioni anche dai profili social dei diretti interessati. Come abbiamo visto sul Giornale.it, però, anche l'Italia è pronta con banche dati e intelligenza artificiale per sfruttare appieno anche i vari Facebook, Instagram e via dicendo. Il governo, infatti, vuole sfruttare nel migliore dei modi l'attuale tecnologia con una " piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, potenziamento dell'analisi del rischio, ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ", come si legge sul Messaggero.

La circolare del 2016