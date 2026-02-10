Ecco le monete che raccontano l'Italia

Dalla letteratura alla spiritualità, dalla storia repubblicana alle icone del Made in Italy, la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana si presenta come un racconto articolato e simbolico dell'identità nazionale. La nuova serie è stata presentata ieri nella Sala Ciampi del ministero dell'Economia ed è emessa dal Mef e realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente dell'Ipzs Paolo Perrone e l'amministratore delegato Michele Sciscioli, insieme ai sottosegretari Lucia Albano e Federico Freni.

Al centro della presentazione le parole del ministro Giorgetti, che ha sottolineato come "queste monete ogni anno raccontano come il genio italico interpreti la nostra storia e bellezza", spiegando che la nuova collezione non deluderà le aspettative perché "le monete non sono soltanto uno strumento di pagamento, ma un vero mezzo di comunicazione" capace di restituire l'immagine di "un Paese vivace, forte, consapevole delle proprie radici e dei propri mezzi". Una visione che trova conferma nella varietà delle emissioni previste per il 2026, pensate per intrecciare memoria, cultura e contemporaneità.

Tra le novità più rilevanti spiccano le prime monete da 2 euro Reverse Proof, con soggetto specchiato e fondo sabbiato, dedicate al bicentenario della nascita di Carlo Collodi, celebrato attraverso l'immagine senza tempo di Pinocchio, e all'ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Accanto a queste, la collezione introduce la prima moneta d'oro da 100 euro dedicata a Ferrari (in foto), simbolo di innovazione tecnologica, fascino e competizione, e le monete d'oro da 20 e 50 euro per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Non mancano gli omaggi alla cultura e alla storia istituzionale del Paese, con le emissioni dedicate a Riccardo Muti, maestro d'orchestra e

ambasciatore dell'eccellenza musicale italiana nel mondo, agli 80 anni della nascita della Repubblica. Accanto ai grandi simboli, trovano spazio anche elementi della memoria collettiva come la moneta dedicata al Cornetto Algida.