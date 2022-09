Riscaldamento, ecco le nuove date per i termosifoni da Nord a Sud

Cambiano le date, e la durata, dell'accensione dei riscaldamenti in casa e negli uffici. Secondo il nuovo "Piano nazionale di contenimento dei consumi energetici" pubblicato dal Mite (Ministero della Transizione Ecologica), i termosifoni entreranno in funzione 8 giorni dopo rispetto agli altri anni e si spegneranno 7 giorni prima, con un risparmio complessivo di 15 giorni.

Date e orari da nord a sud

Il criterio seguirà quello delle fasce climatiche: come abbiamo visto sul Giornale.it, la suddivisione è stata fatta tra zona A e zona E (i due estremi) con orari di accensione e spegnimento ben definiti compresi tra 5 e 13 ore al giorno. In pratica, se ci si trova al Nord e in particolare sulle aree montane alpine, non ci saranno limiti di durata: i termosifoni potranno rimanere in funzione per tutto il tempo che si vuole. Man mano che si procede verso sud, ovviamente, il discorso cambia: soltanto 5 ore di calore per Capri, l'Elba e le Tremiti dall'8 dicembre al 23 marzo. Prima dell'Immacolata gli appartamenti rimarranno al freddo.

Le principali città

Da Aosta a Venezia passando per Torino, Milano, Trieste e Bologna, i termosifoni saranno attivi dal 22 ottobre al 7 aprile con 13 ore di riscaldamento quotidiano; a Genova, Firenze e Roma, invece, si accenderanno l'8 novembre (sempre fino al 7 aprile) con 11 ore di riscaldamento al giorno. Man mano che si procede verso sud i tempi si accorciano: Napoli, Bari, Catanzaro, Cagliari e Palermo dovranno aspettare il 22 novembre prima di avere un po' di calore all'interno delle case. La scadenza, poi, sarà il 23 marzo e le ore in cui rimarranno attivi sono 9 al giorno. Come le altre isole sopra menzionate, anche a Lampedusa i riscaldamenti prenderanno il via nel giorno dell'Immacolata.

La riduzione della temperatura