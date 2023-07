"Se sposti le ferie ti do 50 euro in più al giorno"

Ascolta ora: ""Se sposti le ferie ti do 50 euro in più al giorno""

Cinquanta euro in più in busta paga se rinunci a un giorno di ferie nei mesi di luglio e agosto, da ricalendarizzare successivamente per non perderle. A Modena la cooperativa sociale Gulliver, alle prese con le carenze di organico che proprio in estate si manifestano con più evidenza, ha fatto questa proposta ai propri dipendenti. Ha recapitato al personale l'ipotesi, su base volontaria, attraverso una lettera che, a quanto pare, nemmeno i sindacati conoscevano.

E proprio dalle tre sigle confederali arriva una netta condanna verso la cooperativa, al punto che Cgil, Cisl e Uil annunciano di aver inviato una segnalazione per comportamento antisindacale alla cooperativa stessa, chiedendo il ritiro dell'ipotesi e la disponibilità a un tavolo urgente di confronto fra le parti. E Gulliver non è nuova a proposte ritenute da più parti bizzarre in ambito lavorativo. Di recente era stata avanzata anche l'idea di un buono carburante da 50 euro a dipendenti e soci che avessero portato un amico operatore socio sanitario da assumere a tempo indeterminato.

Tornando alla lettera della discordia sindacale, questa la parte del testo a firma Gulliver che giustifica i 50 euro per ogni giorno di ferie fatto slittare: «Visto il permanere dell'ormai nota emergenza relativa alla carenza di personale che si sta intensificando in questi mesi estivi e stante le necessità di salvaguardia del corretto funzionamento gestionale dei nostri servizi, garantendo gli equilibri degli organici, abbiamo la necessità di chiedervi uno sforzo straordinario».

Per i sindacati modenesi, però, la «irrisoria indennità economica di 50 euro lordi» rappresenta un fatto grave, ancor più per via del fatto che lo scorso 28 giugno proprio Cgil, Cisl e Uil alla Gulliver avevano chiesto un tavolo di confronto urgente «in merito alla difforme retribuzione delle ore supplementari e straordinarie così come normate dal contratto integrativo aziendale».