Elkann cede al gruppo Msc il "Secolo XIX" ma si tiene strette "Repubblica" e "Stampa"

Gedi cede anche il Secolo XIX. Il gruppo editoriale della famiglia Elkann - che tra gli altri edita La Stampa e Repubblica - ha raggiunto un'intesa preliminare con il gruppo Msc per cedere la testata a una società della compagnia di navigazione che fa capo a Gianluigi Aponte. L'operazione include anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative al Secolo XIX, nonché quattro testate ad esso collegate quali The MediTelegraph, L'Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Ligure e Ttm-Tecnologie Trasporti Mare.

Come spiega la nota, le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno la cessione. «L'operazione annunciata mira a assicurare un solido futuro a una testata importante come Il Secolo XIX», ha spiegato Maurizio Scanavino, amministratore delegato di Gedi, commentando l'intesa preliminare con il gruppo Msc. «Con questa cessione, Gedi completerà sostanzialmente il processo iniziato alcuni anni fa che l'ha visto concentrarsi sui quotidiani nazionali». Gedi, ora, punterà su «tutte le potenzialità della transizione digitale in corso» e «al contempo svilupperà nuove iniziative e progetti di intrattenimento, che originano dalla qualità delle nostre tre radio (Deejay, Capital e m2o)». Negli anni, il gruppo ha ceduto il settimanale l'Espresso, i giornali del Nord Est e una lunga serie di testate locali tra cui Il Tirreno e la Nuova Sardegna.

I giornalisti del Secolo XIX avevano proclamato uno sciopero nei giorni scorsi sulle voci di cordate interessate all'acquisizione della testata, ricevendo la solidarietà della Federazione nazionale della Stampa italiana.