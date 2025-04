Enav punta sui droni, balzo dell'utile

Pasqualino Monti, Amministratore Delegato del Gruppo ENAV

Dopo un 2024 con i margini più alti di sempre, a quasi 311 milioni (+3,6% ) e ricavi oltre il miliardo, Enav fa decollare un nuovo piano industriale al 2029 prevedendo investimenti per 570 milioni. E con il focus sulla modernizzazione delle infrastrutture, sulla crescita all'estero - mercato sui cui il gruppo «punta molto» - e sullo sviluppo di un ecosistema di servizi avanzati mediante droni.

Il gruppo guidato dall'ad Pasqualino Monti ha chiuso un 2024 record sia per quanto riguarda i volumi di traffico aereo sia per il fatturato relativo al mercato non regolamentato. In particolare, i ricavi da attività operativa della società si sono attestati a 1,05 miliardi (+6,5%) e includono la componente di balance negativa per 55,7 milioni, mentre i ricavi da mercato non regolamentato sono stati di 49,3 milioni (+14,4%). L'utile netto consolidato è stato di 125,7 milioni. «Il volume di traffico aereo sull'Italia, la performance sui mercati esteri e una gestione finanziaria attenta ci hanno fatto raggiungere i risultati più alti nella storia della società. Siamo quindi in grado di aumentare anche quest'anno la remunerazione verso i nostri azionisti», ha commentato Monti, che ieri ha anche parlato di negoziazioni in fase avanzata per nuove acquisizioni, con ogni probabilità nel mercato dei droni. «È un settore che sta esplodendo», ha detto l'ad.

Il nuovo piano industriale punta a un'ulteriore crescita, spingendo proprio sull'innovazione: al 2029 Enav stima ricavi totali per 1,2 miliardi e ricavi da mercato terzo per 106 milioni, con un ebitda da 361 milioni e un risultato netto per 165 milioni.

Numeri che hanno convinto a Piazza Affari: ieri il titolo del gruppo ha chiuso in rialzo del 3,8 percento.