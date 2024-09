Eni si riorganizza e getta le basi per il cantiere degli scorpori

Ascolta ora 00:00 00:00

Eni rimodella la propria struttura organizzativa con l'intento di estrarre ulteriore valore. L'ad Claudio Descalzi (in foto) ha presentato il nuovo assetto al cda spiegando come rappresenti «un'importante evoluzione organizzativa che darà ulteriore forza all'esecuzione della nostra strategia». Il top manager del gruppo del Cane a sei zampe intende in tal modo accelerare la creazione di valore. In particolare, le priorità strategiche riguardano lo sviluppo ed emersione del valore delle società satellite nei settori tradizionali (Var Energi in Norvegia e Azule in Angola) e nei nuovi business (Plenitude ed Enilive), attraverso l'ingresso di nuovi partner e la quotazione «con cui creare sempre maggiore valore da destinare alla crescita dei business legati alla transizione energetica e alla remunerazione degli azionisti». Eni punta inoltre al rafforzamento delle performance operative con miglioramento del time-to-market e dell'eccellenza operativa anche nelle nuove iniziative industriali legate alla transizione (come bioraffinerie, cattura e stoccaggio della Co2).

Nella riorganizzazione rientra anche l'accelerazione della trasformazione industriale della raffinazione tradizionale in bio, della chimica verso nuove piattaforme specializzate, circolari e bio.

Il nuovo assetto prevede la riorganizzazione delle attività di business in tre strutture, affidate ad altrettanti chief operating officer a diretto riporto di Descalzi. La struttura Chief Transition & Financial Officer farà capo a Francesco Gattei, attuale cfo del gruppo. A questa struttura faranno capo l'elaborazione e l'implementazione della strategia economica e finanziaria di Eni, e riferiranno anche Plenitude ed Enilive, le controllate legate alla transizione energetica.

L'attuale struttura Natural Resources diventa Global Natural Resources e sarà guidata da Guido Brusco.

Infine, la terza struttura denominata Industrial Transformation è una new entry con Giuseppe Ricci alla guida e il focus sarà sull'accelerazione delle attività di ristrutturazione e trasformazione industriale della Chimica (Versalis); proseguirà la trasformazione del downstream tradizionale (Raffinazione) e l'evoluzione delle attività di risanamento ambientale (Eni Rewind). Gattei e Brusco sono stati altresì nominati dal cda quali direttori generali.