Essilux compra Supreme: operazione da 1,5 miliardi

EssilorLuxottica spiazza il mercato e annuncia due acquisizioni in un giorno solo. Si tratta però di mosse di natura diversa: se, da un lato, l'accordo raggiunto per rilevare l'80% di Heidelberg Engineering, azienda tedesca di soluzioni diagnostiche e tecnologie per l'oftalmologia clinica, si incanala nel progetto del gruppo italo-francese di svilupparsi nel settore med-tech. Dall'altro la vera operazione a sorpresa, che peraltro sancisce l'entrata del gruppo nel mondo dell'abbigliamento, è stata l'acquisizione per 1,5 miliardi di dollari per cassa del brand Supreme dall'azienda quotata a Wall Street VF Corporation (che aveva comprato Supreme nel 2020 per 2,1 miliardi). La ratio dell'operazione, secondo quanto raccolto da Il Giornale, è da ricercarsi non tanto in un interesse per il settore dell'abbigliamento per se stesso, ma nella possibilità di raggiungere una platea giovane, essendo Supreme un marchio street wear che si rivolge in particolare alla Generazione Z (quella nata tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemiladieci). Aspetto, anche quest'ultimo, richiamato dalle direttrici del piano industriale che puntava ad aumentare il portafoglio di brand proprio al fine di raggiungere nuove fasce di popolazione. Supreme è peraltro un marchio che opera essenzialmente a livello digitale, con 17 negozi tra Stati Uniti, Asia ed Europa. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024, dopo l'ok delle autorità regolatorie.

«L'ingresso nel nostro gruppo di un marchio iconico come Supreme rappresenta per noi un'incredibile opportunità», hanno dichiarato il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, e il suo vice Paul du Saillant, «Supreme si allinea perfettamente al nostro percorso di innovazione e crescita, offrendoci una connessione diretta con nuovi pubblici, linguaggi e dimensioni creative».

Dopo la notizia della doppia operazione il titolo del gruppo, quotato a Parigi, ha perso il 4,3% a 190 euro per azione. La valutazione degli analisti, tuttavia, non sembra essere negativa: Bernstein si domanda se «EssilorLuxottica veda in Supreme un'opportunità come Oakley, che realizza anche abbigliamento sportivo» oltre agli occhiali. Per Equita, invece, «il posizionamento del brand è molto complementare con il portafoglio di Essilux». Con questa doppia mossa, «Essilux ritorna a crescere con acquisizioni, rafforzando sia l'area consumer, con un nuovo brand da aggiungere al portafoglio, che l'area Med-Tech», hanno concluso gli esperti di Equita.

Meno dettagli sono stati forniti sull'acquisizione di Heidelberg Engineering, di cui in ogni caso si sa che è un punto di riferimento nella diagnosi precoce delle patologie oculari come il glaucoma e la degenerazione maculare legata all'età. Qualche indicazione in più sulle acquisizioni avvenute ieri emergerà tuttavia in occasione dei conti della semestrale, in calendario il prossimo 25 luglio.