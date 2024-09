EssiLux e Meta allungano. Insieme per altri 10 anni

Francesco Milleri, ceo di EssilorLuxottica.

«Abbiamo l'opportunità di trasformare un paio di occhiali nella principale piattaforma tecnologica del futuro e renderla al contempo desiderabile e alla moda». Così Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Meta. Il colosso del social media ha annunciato l'estensione per altri dieci anni della partnership con EssilorLuxottica sugli occhiali smart. Il nuovo accordo allarga il perimetro d'azione in quanto coinvolge tutto il portafoglio prodotti di EssilorLuxottica, costituito da oltre 150 marchi di occhiali. L'intesa ha visto in prima linea Rocco Basilico, chief wearable officer di EssilorLuxottica e figlio del primo matrimonio di Nicoletta Zampillo (vedova di Leonardo Del Vecchio).

Dal 2019 a oggi la collaborazione tra Meta ed EssiLux ha dato vita a due generazioni di occhiali «intelligenti» a marchio Ray-Ban che sono gradualmente diventati un prodotto di largo consumo nei mercati in cui sono disponibili, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, ma anche molti paesi europei tra cui anche l'Italia. «Investiamo centinaia di milioni ogni anno in R&S per creare prodotti che migliorano la qualità della vita di miliardi di persone e influenzano il modo in cui vedono il mondo e gli altri», ha affermato Francesco Milleri, presidente e ceo di EssilorLuxottica. «Sebbene sia ancora solo all'inizio - prosegue il top manager del colosso italo-francese dell'occhialeria - l'incredibile lavoro che abbiamo svolto con Meta ha già dimostrato di essere una pietra miliare importante nel nostro percorso per rendere gli occhiali la porta di accesso al mondo connesso».

Zuckerberg dal canto suo si dice «orgoglioso ed entusiasta» della strada percorsa fin qui con EssilorLuxottica e di quanto si andrà a fare nel lungo periodo. Negli scorsi mesi è emerso anche l'interesse di Meta ad entrare nel capitale di EssiLux con una quota fino al 5%.

L'ultima generazione di occhiali Ray-Ban Meta, introdotta nell'autunno dello scorso anno, ha una tecnologia avanzata integrata nelle montature Ray-Ban che dà la possibilità di completare una serie di attività quali effettuare chiamate telefoniche, catturare e condividere foto e video, ascoltare musica e trasmettere contenuti in streaming live. A livello di novità tech, Essilux ha in rampa di lancio anche i Nuance Audio, occhiali per le persone che hanno problemi acustici.

ieri

ieri EssilorLuxottica ha presentato il progetto per la sua nuova sede corporate di Parigi che sarà pronta per la fine del 2027; oltre 20.000 metri quadrati con vista sulla Senna e che potrà accogliere oltre 2.000 dipendenti.