Altagamma cerca 276mila lavoratori

Sono 276mila i lavoratori di cui tra il 2024 e il 2028 avranno bisogno le filiere dell'alto di gamma nei settori motori, alimentare, ospitalità, moda e design. È quanto emerge dai dati elaborati dalla Fondazione con Unioncamere, relativi alla previsione dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine, presentati ieri durante la Giornata Altagamma.

Si stima che le imprese in circa il 50% dei casi avranno difficoltà a reperire le figure professionali di cui hanno bisogno, pur in un contesto di disoccupazione giovanile che si attesta intorno al 20%. Va inoltre segnalato che il fabbisogno stimato al 2028 è in sensibile crescita rispetto alla prima stima elaborata nel 2019, quando si prevedevano per i successivi 5 anni 236mila unità. Una crescita dovuta all'espansione economica del comparto, all'impatto positivo atteso delle risorse del Pnrr e che tiene conto delle necessità di turnover. Nel dettaglio, per le filiere caratteristiche dell'alto di gamma serviranno nel settore dei motori 80mila unità, di 60mila nell'alimentare, di 32mila nell'ospitalità, 75mila nella moda, di 29mila nel design. A fronte di questi fabbisogni, le imprese faticano a reperire il personale ricercato nel 45% dei casi, soprattutto per la mancanza di candidati.

Nel 2023 i settori che hanno denunciato le maggiori difficoltà sono design (57%) e motori (56%), seguono ospitalità (47%), moda (47%) e alimentare (39%). «Alla luce di tale fabbisogno, la formazione di nuovi talenti dev'essere la priorità per tutto il comparto manifatturiero», ha precisato Matteo Lunelli (foto), presidente Altagamma.