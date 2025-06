Ecco perché Giorgia è una leader

Sono rarissime le personalità politiche mondiali che possono a buon diritto rivendicare come la loro elezione sia la punta dell'iceberg di un cambiamento, un cambiamento che coinvolge una nazione. Giorgia Meloni, come mio padre qui in America, ha prodotto nella politica italiana mutamenti destinati a durare. Meloni no solo ha affrontato l'élite globalista, ma ha difeso il suo Paese e ha incarnato la sua carica con un coraggio e una trasparenza che la maggior parte dei presunti leader possono solo sognare. Quel che rende però la sua storia politica e umana ancor più potente è la sua storia. È partita da lontano il fatto e, prima di arrivare a governare l'Italia, è stata una semplice ragazza di origini popolari guidata da un profondo amore e un'idea di futuro per la sua nazione.

Io sono Giorgia è la storia senza censure dell'onda patriottica che Meloni ha cavalcato per diventare una dei protagonisti politici più significativi al mondo. Non è solo l'ennesimo memoir politico. È vita vera e autentica.

Meloni attraversa in prima persona i processi, le battaglie, i successi, i fallimenti e i principi che l'hanno resa chi è oggi. Questo libro spiega tutto, iniziando dalle radici in un quartiere popolare di Roma, attraverso la gioventù militante, fino alla fondazione e alla guida di Fratelli d'Italia e all'elezione a premier di uno dei più importanti Paesi europei.

Al tempo della prima edizione di questo libro, Giorgia non era ancora primo ministro, ma il suo talento, la sua grinta e la sua acuta comprensione delle istanze populiste che animavano gli italiani erano già chiarissimi.

Mentre i politici dell'establishment snobbavano i problemi che preoccupavano i loro elettori, giorgia Meloni ha dato loro voce su qualunque tema, dalla fede alla famiglia, dal patriottismo all'identità nazionale.

Se volete veramente comprendere la rivoluzione conservatrice globale, leggete questo libro.