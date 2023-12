Facile Ristrutturare nel mirino Antitrust

Facile Ristrutturare? Forse sì ma è meglio non lodarsi da soli. E poi sui costi, bisogna sempre essere chiari. È così Facile Ristrutturare e la sua controllante Renovars, sono finite nel mirino dell'Antitrust (in foto il presidente Rustichelli) che ha sanzionato le due società per ben 4,5 milioni per pratiche commerciali scorrette e ingannevoli. La famosa azienda di ristrutturazione edilizia di immobili avrebbe infatti diffuso false recensioni e avrebbe applicato un costo occulto in caso di Iva agevolata al 10%, invece che al 22%. Facile Ristrutturare però si difende dalle accuse e ventila la possibilità di un ricorso al Tar. In dettaglio il provvedimento dell'Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato, riguarda la diffusione - sulle piattaforme di recensioni online Trustpilot e Opinioni.it - di giudizi positivi «non autentici perché riconducibili ai collaboratori di Facile Ristrutturare», e del messaggio «98% clienti soddisfatti», risultato falso. Dall'istruttoria sarebbe emerso, inoltre, che Facile Ristrutturare applica un costo occulto ai consumatori in caso di Iva agevolata al 10%, invece che al 22%, quando i materiali di finitura per le ristrutturazioni vengono da essi acquistati tramite Facile Ristrutturare e presso i suoi fornitori partner. Secondo l'Autorità, Facile Ristrutturare e Renovars hanno violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo per la diffusione online di recensioni non autentiche e di un dato falso sulla percentuale di clienti soddisfatti dai servizi offerti e per omesso controllo sull'attività dei propri collaboratori. Inoltre l'applicazione di un costo occulto in caso di acquisto di materiali per le ristrutturazioni tramite Facile Ristrutturare con Iva agevolata, oltre ad essere contraria alla diligenza professionale, può indurre in errore i consumatori sul prezzo dei materiali di finitura per la ristrutturazione e/o sul modo in cui è calcolato.