Fastweb entra nell'energia Renna: "Netco? Parola a Kkr"

Anche Fastweb entra nel mercato dell'energia. L'operatore di telefonia, controllato da Swisscom, ha lanciato ieri Fastweb Energia con un'offerta a canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo, con energia al 100% da fonti rinnovabili. L'obiettivo di ricavi della divisione è di 150 milioni in tre anni e, al terzo anno, «puntiamo a oltre 150mila clienti», afferma l'amministratore delegato di Fastweb, Walter Renna. Partner tecnologico per la fatturazione è Stantup Service, mentre i fornitori di energia sono Eco Trade, Agsm e Axpo. «Nel mercato del gas al momento non entreremo - precisa l'ad - visto che ora dipende da fonti fossili, mentre noi abbiamo un approccio al green». Per i nuovi clienti, Fastweb Energia è disponibile in tre profili sulla base dei consumi annui con canone mensile bloccato per 12 mesi dal momento dell'attivazione: 45 euro al mese per chi consuma 1.500 kWh all'anno; 65 euro al mese per 2.500 kWh all'anno e 95 euro al mese per 4.000 kWh all'anno. Il prezzo per l'energia addizionale è di 0,45 euro per kWh. Le offerte sono sottoscrivibili anche per i già clienti, per i quali è previsto uno sconto ulteriore di 5 euro mensili.

Renna è intervenuto anche sulla vicenda dello scorporo della rete di Tim. Fastweb, infatti, è azionista con il 4,5% di Fibercop, la società della rete secondaria della telco italiana. «Su Fibercop la nostra posizione non è cambiata: siamo un investitore industriale e se possiamo mantenere questo ruolo di investitore industriale restiamo volentieri nella compagine di Netco, altrimenti usciremo».

Questo dipenderà anche da cosa vorrà fare fondo americano Kkr, a cui è destinata la rete di Tim, con cui «le discussioni sono in corso», conclude Renna.